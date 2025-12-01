Wall Street: Πτώση οδηγούμενη από τον τεχνολογικό τομέα και τα κρυπτονομίσματα

Με πτώση κινούνται οι βασικοί δείκτες τη Δευτέρα, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι μετοχές καταγράφουν πτωτική πορεία στην πρώτη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ακολουθώντας την πτώση των τιμών των κρυπτονομισμάτων, με τη μεταβλητότητα να συνεχίζεται.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 χάνει 0,2%, στις 6.835,64 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται με πτώση 0,47% στις 47.494,14 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει πτώση 0,13%, στις 23.335,65 μονάδες.

Οι μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών Broadcom και Super Micro Computer χάνουν περισσότερο από 2% και 1% αντίστοιχα, υποδηλώνοντας περισσότερη ρευστοποίηση κερδών στον τομέα της Tεχνητής Nοημοσύνης. Ωστόσο, οι μετοχές της Synopsys σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση της Nvidia για επένδυση στην εταιρεία. Οι μετοχές της Nvidia καταγράφουν άνοδο 1,48%.

Το Bitcoin, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, έπεσε περισσότερο από 7% και διαπραγματεύτηκε κοντά στα 85.000 δολάρια. Το ψηφιακό νόμισμα στα τέλη του περασμένου μήνα έπεσε κάτω από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο και έκτοτε αγωνίζεται να παραμείνει πάνω από αυτό το όριο.

Η Wall Street έρχεται από μια ισχυρή εβδομάδα. Ο Dow και ο S&P 500 σημείωσαν άνοδο άνω του 3%, ενώ ο Nasdaq ανέκαμψε σχεδόν 5%.

Ωστόσο, η αγορά ήταν ταραχώδης και ο Νοέμβριος κάθε άλλο παρά ομαλός. Ο S&P 500 και ο Dow έκλεισαν ελαφρώς πάνω από το επίπεδο του μήνα, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 1,5%, διακόπτοντας μια ανοδική πορεία επτά μηνών. Σε ένα σημείο του Νοεμβρίου, ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, υποχώρησε σχεδόν 8% από το κλείσιμο του Οκτωβρίου, εν μέσω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης.

Σίγουρα, η εποχικότητα είναι υπέρ της Wall Street καθώς ξεκινά η διαπραγμάτευση του Δεκεμβρίου. Ο S&P 500 σημειώνει μέση άνοδο άνω του 1% τον Δεκέμβριο, καθιστώντας τον τρίτο καλύτερο μήνα του έτους για τον δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac.

«Οι μετοχές διανύουν μια περίοδο αφομοίωσης», δήλωσε στο CNBC ο Robert Schein, διευθύνων σύμβουλος του τομέα επενδύσεων επενδύσεων της Blanke Schein Wealth Management. «Ωστόσο, πιστεύουμε ότι το περιβάλλον για τις μετοχές παραμένει ισχυρό αυτή τη στιγμή, ειδικά λόγω της υψηλής πιθανότητας η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει ξανά τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα».