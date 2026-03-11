Wall Street: Πτώση με φόντο το πετρέλαιο και τις ανησυχίες για επιπτωσεις στην οικονομία

Αναστροφή του κλίματος παρατηρείται την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όπου υποχωρούν οι βασικοί δείκτες καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν αύξηση και οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 1%, στος 47.229,74 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 παρουσιάζει απώλειες 0,39%, στις 6.755,33 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται πτωτικά 0,18% στις 22.655,686 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκαν κατά 4%, φτάνοντας περίπου τα 86 δολάρια το βαρέλι. Το Brent crude διαπραγματευόταν επίσης 4% υψηλότερα, στα 91 δολάρια το βαρέλι.

Αυτό παρατηρείται ακόμη και μετά τις ανακοινώσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) ότι θα απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου — τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων στην ιστορία — για να αντιμετωπιστεί η διαταραχή στην προσφορά που προκάλεσε ο πόλεμος.

Η απόφαση του IEA, όμως, «δεν λύνει τα άλλα ζητήματα που θα επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία», σύμφωνα με τον Ron Albahary, επικεφαλής επενδύσεων της Laird Norton Wetherby. Ανέφερε ως παράδειγμα τα διυλισμένα προϊόντα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, όπως το καύσιμο αεροσκαφών, ως ένα από τα προβλήματα που προκύπτουν.

«Νομίζω ότι οι αγορές παλεύουν με την ιδέα του ποια θα είναι η διέξοδος από αυτή την κατάσταση», δήλωσε στο CNBC. «Και οι δύο πλευρές έχουν σκληρύνει τη στάση τους και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς αυτό θα έχει θετική κατάληξη βραχυπρόθεσμα.»

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Morgan Stanley μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και να προκαλέσει πληθωριστικές πιέσεις και άλλες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα».

«Η δήλωση του Τραμπ ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα, μετά από μια εξαιρετική αύξηση της μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου, μπορεί να υποδηλώνει ότι έχει φτάσει το “όριο αντοχής στον πόνο” του», έγραψε σε σημείωμα της Τετάρτης ο Emmanuel Cau, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών της Barclays. «Όσο περισσότερο διαρκεί η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος πτώσης για τα εταιρικά κέρδη και τις αποτιμήσεις.»

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, ποσοστό που ήταν σύμφωνο με τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones. Η έκθεση αυτή έρχεται μετά από ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας έχει αρχίσει να εξασθενεί τους τελευταίους μήνες.

Οι μετοχές της Oracle αποτέλεσαν φωτεινό σημείο την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 10%, αφού τα κέρδη και τα έσοδα του τρίτου δημοσιονομικού τριμήνου της εταιρείας λογισμικού ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Η εταιρεία αναθεώρησε επί τα βελτίω και το guidance για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2027.