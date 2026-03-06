Wall Street: Πτώση με φόντο Μέση Ανατολή, πετρέλαιο και μείωση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, την Παρασκευή, καθώς οι μετοχές συνεχίζουν την αρνητική τους πορεία λόγω της εκτίναξης των διεθνών τιμών του πετρελαίου αλλά και της αντίδρασης των traders στην πτώση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average κινείται πτωτικά κατά 1,13%, στις 47.411,47 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 «χάνει» 1,06%, στις 6.758,81 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 0,90%, στις 22.945,256 μονάδες.

Σημαντική εξέλιξη για την οικονομία των ΗΠΑ είναι ότι οι θέσεις εργασίας - πλήν του αγροτικού τομέα μειώθηκαν κατά 92.000 τον Φεβρουάριο, σε έντονη αντίθεση με την πρόβλεψη των οικονομολόγων που έδειχνε αύξηση κατά 126.000 τον Ιανουάριο και πολύ πιο κάτω από την αύξηση των 50.000 θέσεων που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones για τον μήνα. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε επίσης στο 4,4% από 4,3%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate (WTI) ξεπέρασαν τα 89 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο Brent βρισκόταν πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τον αντίκτυπο του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν στα υψηλά της ημέρας αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν χωρίς μια «άνευ όρων παράδοση» από τη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ δήλωσε στους Financial Times ότι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου ίσως χρειαστεί να διακόψουν την παραγωγή — μια κίνηση που θα μπορούσε να στείλει την τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι. Προειδοποίησε, δε, ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε «να καταρρίψει τις οικονομίες του κόσμου».

«Αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η αύξηση του ΑΕΠ παγκοσμίως θα επηρεαστεί», τόνισε

Οι μετοχές της Royal Caribbean, που έχουν πέσει 14% αυτή την εβδομάδα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων, υποχώρησαν εκ νέου την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 5%. Οι μετοχές της Caterpillar, που επίσης έχουν δεχθεί πιέσεις αυτή την εβδομάδα, υποχώρησαν κατά 2%.

«Οι αγορές παραμένουν σε κατάσταση αποφυγής ρίσκου καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη διάρκεια της σύγκρουσης και για πιθανές διαταραχές στην προμήθεια ενέργειας», δήλωσε ο Angelo Kourkafas, ανώτερος στρατηγικός επενδυτήςω στην Edward Jones. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις ΗΠΑ εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, κάτι που θα μπορούσε να πιέσει τις καταναλωτικές δαπάνες.

Ωστόσο, ο Kourkafas πρόσθεσε: «Οι διαρθρωτικές αλλαγές έχουν μειώσει την ευπάθεια των ΗΠΑ σε σοκ στις τιμές του πετρελαίου. Κατά την άποψή μας, το πετρέλαιο πιθανότατα θα πρέπει να παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να επιβραδύνει ουσιαστικά την οικονομική ανάπτυξη. Οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας πετρελαίου από το 2019 και η οικονομία είναι πολύ λιγότερο ενεργοβόρα από ό,τι στο παρελθόν.»

Σημειώνεται ότι αυτή την εβδομάδα, ο S&P 500 οδεύει προς πτώση άνω του 2%, ενώ ο Dow Jones των 30 μετοχών έχει χάσει πάνω από 3%. Ο Nasdaq καταγράφει πορεία για απώλειες περίπου 1%.