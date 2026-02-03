Wall Street: Πτώση λόγω του τεχνολογικού κλάδου - Ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον Dow Jones

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, την Τρίτη. Ο δείκτης Dow Jones Industrial έφτασε για λίγο, ενδοσυνεδριακά, σε ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές τεχνολογίας και στράφηκαν σε μετοχές που συνδέονται ευρύτερα με τη βελτίωση της οικονομίας. Παράλληλα, η πώληση ομολόγων επηρέασε αρνητικά τις τιμές των μετοχών.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial καταγράφει πτώση 0,71%, στις 49.056,32 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται πτωτικά 1,07%, στις 6.901,48 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει πτώση 1,73%, στις 23.183,335 μονάδες.

Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Merck σημείωσε άνοδο άνω του 3%, αφού η φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για το προϊόν της Keytruda, ένα φάρμακο για την ανοσοθεραπεία του καρκίνου, καθώς και για ορισμένα άλλα προϊόντα της. Η Merck παραμένει, προς το παρόν, η εταιρεία με τη μεγαλύτερη άνοδο στον Dow Jones, σημειώνοντας άνοδο 3,5%.

Τα κέρδη της Pepsi ήταν επίσης ισχυρά, τροφοδοτούμενα από τη βελτίωση των οργανικών πωλήσεων σε όλες τις δραστηριότητές της - γεγονός που ώθησε τις μετοχές της σε άνοδο περίπου 4%. Οι μετοχές των τραπεζών ήταν επίσης σε θετικό έδαφος. Η JP Morgan και η Wells Fargo σημείωναν άνοδο 2%, ενώ η Citigroup κέρδιζε περίπου 1%.

Οι μετοχές της Palantir σημείωναν άνοδο 6% μετά την ανακοίνωση ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο και αισιόδοξων προβλέψεων από την εταιρεία τεχνολογίας άμυνας.

Ωστόσο, οι περισσότερες μετοχές τεχνολογίας κατέγραφαν πτώση. Η Nvidia και η Microsoft έχαναν 2% η καθεμία, με τις δύο κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να αυξάνουν τις απώλειές τους για το έτος. Οι μετοχές λογισμικού συνέχισαν την κακή τους πορεία για το 2026, με μετοχές όπως η ServiceNow και η Salesforce να σημειώνουν πτώση 7% και 5% αντίστοιχα την Τρίτη.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν καθώς οι επενδυτές πούλησαν ομόλογα μετά τα ισχυρότερα στοιχεία για τον μεταποιητικό τομέα των ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα.

«Τα θέματα που έχουν οδηγήσει τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου σε άνοδο, όπως η σταθερότητα των επιτοκίων, η ισχυρή οικονομία και η κατάσταση με τους δασμούς εξακολουθούν να ισχύουν», δήλωσε ο αναλυτής της Solus Alternative Asset Management, Dan Greenhaus, στο CNBC. «Η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές».

«Νομίζω ότι αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, μπορεί να έχουμε λίγο μεγαλύτερη μεταβλητότητα τον Φεβρουάριο, αλλά οι παράγοντες που οδηγούν την αγορά παραμένουν», πρόσθεσε ο Greenhaus.

Οι επενδυτές αυτή την εβδομάδα επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των κερδών περισσότερων από 100 εταιρειών του S&P 500. Εκτός από την Alphabet, η Amazon, άλλη μια από τις τεχνολογικές «Magnificent Seven», αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της αργότερα αυτή την εβδομάδα. Τα κέρδη των εταιρειών τεχνολογίας θα βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς οι επενδυτές αναζητούν σημάδια αποτελεσματικότητας και αύξησης των κερδών χάρη στην Tεχνητή Nοημοσύνη, ιδίως μετά την ανελέητη αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα της Microsoft την περασμένη εβδομάδα.