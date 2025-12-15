Wall Street: Πτώση δεικτών λόγω πιέσεων σε μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι μετοχές στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπαρασύροντας τους βασικούς δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς καταγράφει απώλειες κατά 0,20% φτάνοντας στις 6.814,07 μονάδες, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,21% στις 48.378,89 μονάδες, ενώ ο Nasdaq μειώνεται κατά 0,50% στις 23.076,207 μονάδες.

Ορισμένες μετοχές στον τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης κατέγραψαν σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η Broadcom υποχώρησε πάνω από 4% και η Oracle περισσότερο από 2%, ενώ και η Microsoft κατέγραψε μικρές απώλειες.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν την πτώση των S&P 500 και Nasdaq την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές μετέφεραν κεφάλαια μακριά από τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,6%, ο Nasdaq έχασε 1,7%, ενώ ο Dow Jones, που είναι λιγότερο εκτεθειμένος στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύθηκε κατά 1,1%.

Η μετοχή της Oracle σημείωσε εβδομαδιαία πτώση 12,7% και η Broadcom έχασε πάνω από 7%. Ο τεχνολογικός δείκτης του S&P 500 υποχώρησε κατά 2,3%.

«Οι Magnificent-7 του S&P 500 ενδέχεται να είναι λιγότερο εντυπωσιακοί το 2026, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης αρχίζει να περιορίζει τα μονοπώλια που απολάμβαναν», έγραψε ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research. «Οι ωφελημένοι από αυτόν τον ανταγωνισμό πιθανότατα θα είναι οι υπόλοιπες 493 εταιρείες του S&P 500».

Οι επερχόμενες εκθέσεις οικονομικών δεδομένων αναμένεται να καθορίσουν τον τόνο της αγοράς την επόμενη εβδομάδα. Τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες εκτός γεωργίας του Νοεμβρίου θα δημοσιευτούν την Τρίτη, μαζί με τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Οκτωβρίου, τα οποία είχαν καθυστερήσει λόγω κυβερνητικού lockdown το φθινόπωρο.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet προβλέπουν ότι οι μισθοδοσίες εκτός γεωργίας θα αυξηθούν κατά 40.000 θέσεις τον Νοέμβριο, σημαντικά χαμηλότερα από τις 119.000 θέσεις που προστέθηκαν τον Σεπτέμβριο.

Τέλος, ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Νοέμβριο αναμένεται να δημοσιευτεί την Πέμπτη.