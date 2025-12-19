Wall Street: Νέα άνοδος του Nasdaq λόγω Oracle και Τεχνητής Νοημοσύνης

Άνοδο καταγράφουν οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Παρασκευή λαμβάνοντας ώθηση από τη θετική πορεία της Oracle και από τον κλάδο Τεχνητής Νοημοσύνης ο οποίος φαίνεται ότι ανακτά τη σταθερότητά του μετά από μια περίοδο αστάθειας.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 1,25%, στις 23.294,836 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 παρουσιάζει κέρδη 0,95%, στις 6.839,35 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,62%, στις 48.250,79 μονάδες.

Οι μετοχές της Oracle σημειώνουν άνοδο άνω του 7% μετά την απόφαση της TikTok να πουλήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ σε μια νέα κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η κορυφαία εταιρεία του λογισμικού και η εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake.

Η άνοδος αυτή σηματοδοτεί μια ανατροπή για τη μετοχή, η οποία ήταν στο επίκεντρο της ανησυχίας των επενδυτών αυτή την εβδομάδα, μετά από μια έκθεση που αποκάλυψε ότι η εταιρεία υποδομών cloud που ελέγχει έχασε έναν βασικό υποστηρικτή σε ένα από τα έργα του κέντρου δεδομένων της. Αυτό έσυρε προς τα κάτω άλλες μετοχές που συνδέονται με την Tεχνητή Nοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων όπως Broadcom και Advanced Micro Devices.

Στον ίδιο χώρο οι μετοχές της Nvidia, της δημοφιλούς εταιρείας τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, αυξάνονται κατά περισσότερο από 3% μετά την αναφορά του Reuters, ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης των προηγμένων τσιπ Tεχνητής Nοημοσύνης της εταιρείας στην Κίνα. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιτρέψει στην Nvidia να στείλει τα τσιπ Tεχνητής Nοημοσύνης H200 σε «εγκεκριμένους πελάτες» στη χώρα.

Οι μετοχές της Micron Technology συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία από την προηγούμενη συνεδρίαση, κατά 6,76%. Η μετοχή σημείωσε άνοδο 10% την Πέμπτη, καθώς η εταιρεία έδωσε ισχυρές προβλέψεις για τα έσοδα του τρέχοντος τριμήνου, αναφέροντας ότι «η ζήτηση είναι σημαντικά υψηλότερη από την προσφορά για το άμεσο μέλλον». Τα αποτελέσματα καθησύχασαν τους επενδυτές μετά τις πρόσφατες συνεδριάσεις που χαρακτηρίστηκαν από νευρικότητα σχετικά με το εμπόριο Tεχνητής Nοημοσύνης, το οποίο τώρα φαίνεται να κλείνει δυναμικά το έτος.

Βεβαίως, οι μετοχές των ημιαγωγών παραμένουν περίπου 4% κάτω από τα υψηλά τους επίπεδα. Αν και πρόσφατα σημειώθηκε κάποια ανάκαμψη για αυτές τις μετοχές, οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για πιθανές διακυμάνσεις έως το 2026, δεδομένων των επιπέδων αποτίμησής τους, σύμφωνα με τον Tom Garretson, ανώτερο στρατηγικό σύμβουλο χαρτοφυλακίου στην RBC Wealth Management.

«Η έντονη έκδοση μετοχών από ορισμένες υπερμεγέθεις εταιρείες, θα μπορούσε να επηρεάσει τις αγορές το 2026», είπε. «Αλλά και πάλι, αυτές είναι μερικές από τις εταιρείες με την καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα. Προφανώς έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν το χρέος τους για να χρηματοδοτήσουν ορισμένες από τις προτεραιότητες τους».

«Εξακολουθούμε να βασιζόμαστε σε ορισμένες από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που υποστηρίζουν ένα ευρύτερο ή πιθανώς καλύτερο πλαίσιο ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Η Παρασκευή ενδέχεται να είναι μια ημέρα με έντονη δραστηριότητα στις αγορές, καθώς οι επιλογές σε τέσσερις τύπους τίτλων λήγουν την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, αυτή την Παρασκευή λήγουν επιλογές ονομαστικής αξίας άνω των 7,1 τρισ.δολαρίων, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη λήξη επιλογών που έχει καταγραφεί ποτέ. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται μετά την S&P 500 και τον Dow Jones που σταμάτησαν και οι δύο τη σειρά τεσσάρων ημερών απωλειών στην προηγούμενη συνεδρίαση. Με τις κινήσεις της Παρασκευής, ο ευρύτερος δείκτης έχει αλλάξει ελάχιστα την εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq έχει αυξηθεί 0,2%. Ο Dow Jones ωστόσο, εξακολουθεί να είναι κάτω 0,4% από την αρχή της εβδομάδας.

Η Nike ήταν μεταξύ των χαμένων της ημέρας, καθώς οι μετοχές της υποχωρούν περισσότερο από 10% μετά την πτώση των εσόδων του «κολοσσού» των αθλητικών ενδυμάτων στην αγορά της Κίνας κατά το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Η εταιρεία υποφέρει επίσης από την αύξηση των δασμών, σημειώνοντας πτώση στα μικτά περιθώρια κέρδους της λόγω των επιβαρύνσεων.