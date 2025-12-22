Wall Street: Νέα άνοδος με αναζωπύρωση των Big Tech

Ανοδικά κινούνται οι τρεις βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, λαμβάνοντας ώθηση από την άνοδο των μετοχών τεχνολογίας, στο ξεκίνημα μιας συντομευμένης εβδομάδας λόγω των αργιών των Χριστουγέννων.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,61%, στις 6,870 μονάδες, Ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει κέρδη 0,54%, στις 48.396,12 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,52%, στις 23.428,335 μονάδες.

Οι βασικές μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη έδωσαν ώθηση στην ευρύτερη αγορά. Οι μετοχές της Nvidia καταγράφουν άνοδο άνω του 1% μετά την ανακοίνωση του Reuters ότι η εταιρεία σκοπεύει να ξεκινήσει τις αποστολές των τσιπ H200 στην Κίνα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, οι μετοχές της Micron Technology και της Oracle σημείωσαν άνοδο περίπου 2% η καθεμία.

Η Wall Street κλείνει μια εβδομάδα με μικτά αποτελέσματα για τους βασικούς δείκτες. Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας στα τέλη της εβδομάδας βοήθησε τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite να καταγράψουν την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών σε τέσσερις, με άνοδο 0,1% και 0,5% αντίστοιχα. Ο Dow Jones των 30 μετοχών, ο οποίος είχε υπεραποδώσει αυτό το μήνα, υποχώρησε 0,7%, διακόπτοντας μια σειρά κερδών τριών εβδομάδων.

Οι μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης είχαν μια άνοδο την περασμένη εβδομάδα μετά την πρόσφατη υποαπόδοσή τους. Οι μετοχές της Oracle, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες, σημείωσαν άνοδο μετά την απόφαση της TikTok να πουλήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ σε μια νέα κοινοπραξία που περιλαμβάνει τον μεγάλο όμιλο λογισμικού και την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake. Η Nvidia επίσης σημείωσε ανάκαμψη.

Ωστόσο, οι επενδυτές παρακολουθούν για να δουν αν οι μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση και το ανοδικό momentum μέχρι το τέλος του έτους, ειδικά καθώς οι επενδυτές στρέφονται προς φθηνότερα τμήματα της αγοράς εν μέσω ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών. Υπάρχουν επίσης αμφιβολίες για το αν θα πραγματοποιηθεί το «ράλι του Άγιου Βασίλη», καθώς ο S&P 500 αγωνίζεται να διατηρήσει ένα βασικό τεχνικό επίπεδο.

«Η άποψή μου πριν από μερικές εβδομάδες ήταν ότι θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο στο τέλος του έτους», δήλωσε ο Justin Bergner, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Gabelli Funds. «Και νομίζω ότι αυτό έχει μετατραπεί σε μια περίοδο αναταραχής στο τέλος του έτους».

«Από την άποψη της αγοράς, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που θα την επηρεάσουν, κατά τη γνώμη μου, οπότε όλοι δικαίως, περιμένουν το ράλι του Άγιου Βασίλη», δήλωσε ο Will McGough, αναπληρωτής διευθυντής επενδύσεων της Prime Capital Financial, στο CNBC.

Πρόσθεσε ότι παρακολουθεί σε ποιο επίπεδο θα κλείσουν οι αγορές, ειδικά με τον S&P 500 να πλησιάζει το επίπεδο των 7.000 μονάδων. Επί του παρόντος, ο δείκτης έχει σημειώσει άνοδο περίπου 17% το 2025. Αυτό μετά από κέρδη άνω του 24% και άνω του 23% το 2023 και το 2024, αντίστοιχα.

Με τον δείκτη να πλησιάζει το τρίτο συνεχόμενο κέρδος 20%, κάτι που θα ήταν «αρκετά σπάνιο», ο McGough δήλωσε ότι είναι «εποικοδομητικά αισιόδοξος» για την αγορά το επόμενο έτος, αλλά ότι οι επενδυτές πρέπει να προετοιμαστούν για κάποια μεταβλητότητα.

Πάντως, «…η αγορά προβλέπει αύξηση των κερδών κατά 14% για το 2026-2027, που είναι ένας μεγάλος αριθμός», δήλωσε ο McCough. «Θα υπάρξουν εμπόδια στην πορεία», συνέχισε, αναφέροντας τον νέο πρόεδρο της Fed και τις ενδιάμεσες εκλογές ως πιθανούς καταλύτες αναταραχής.

Σημειώνεται ότι, η Wall Street θα κλείσει νωρίς την Τετάρτη, στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος, την παραμονή των Χριστουγέννων και θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη ανήμερα των Χριστουγέννων.