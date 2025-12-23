Κέρδη στη Wall Street με φόντο την ανάπτυξη της οικονομίας

Με άνοδο έκλεισαν οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Τρίτη μετά την ανακοίνωση οικονομικών στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ που υπερβαίνουν κατά πολύ τις προσδοκίες και με τους traders να προσπαθούν να κατανοήσουν τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την πολιτική των επιτοκίων που θα ακολουθήσει στο εξής η Fed.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average κέρδισε 0,16% στις 48.442,41 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,46% στις 6.909,79 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,57% στις 23.561,844 μονάδες.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανέφερε ότι η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,3% το τρίτο τρίμηνο του 2025, πολύ καλύτερο από την εκτίμηση 3,2% που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones.

Η έκθεση – η οποία αναβλήθηκε από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία δημοσίευσης της 30ης Οκτωβρίου λόγω της διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης – ενδέχεται να έχει αιφνιδιάσει τους επενδυτές, οδηγώντας τους να πιστεύουν ότι η μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στις αρχές του 2026 είναι λιγότερο πιθανή.

Παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αύξησαν ελαφρώς τα στοιχήματά τους μετά την αναφορά ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στις συνεδριάσεις του Ιανουαρίου και του Μαρτίου, εξακολουθούσαν να υπολογίζουν σε μεγάλο βαθμό δύο μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, όπως έδειξε το CME FedWatch Tool.

Σημειώνεται ότι ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κλείνει την τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με κέρδη, ωθούμενος από την άνοδο 1,5% της γίγαντας κατασκευής μικροτσίπ Nvidia και τις προόδους των Micron και Oracle.

Δέκα από τους έντεκα τομείς σημείωσαν κέρδη στη συνεδρίαση. Οι τομείς των υλικών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ήταν οι τομείς με την καλύτερη απόδοση, με τις Newmont και Freeport-McMoRan να σημειώνουν άνοδο 3%, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού και αργύρου έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Ο δείκτης Dow Jones των 30 μετοχών σημείωσε άνοδο περίπου 228 μονάδων, ή 0,5%, ενώ ο δείκτης Nasdaq Composite, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 0,5%.

«H αγορά εξακολουθεί να είναι αρκετά υγιής. Οι αποτιμήσεις δεν είναι αρκετά υψηλές σε αυτό το επίπεδο. Δεν βλέπουμε την υπερβολή που είδαμε τότε, και η εμπορική πλευρά είναι πολύ καλύτερη τώρα από ό,τι ήταν στα τέλη της δεκαετίας του '90», δήλωσε ο Chris Harvey, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών και χαρτοφυλακίου της CIBC Capital Markets, στο CNBC, συγκρίνοντας τον ενθουσιασμό γύρω από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης με την υπερβολή της φούσκας των dot-com.

Ο Harvey σημείωσε ότι, σε αντίθεση με την επενδυτική φρενίτιδα του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχουν οδηγήσει την αγορά σε άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές έχουν στραφεί σε κυκλικούς τομείς της αγοράς. Οι μετοχές της JPMorgan Chase έχουν, επίσης, ξεπεράσει σε απόδοση ένα σημαντικό μέρος των τεχνολογικών μετοχών τα τελευταία τρία και πέντε χρόνια, όπως επεσήμανε ο Harvey.

Σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα κλείσει νωρίς την Τετάρτη στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος την παραμονή των Χριστουγέννων και θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη για την ημέρα των Χριστουγέννων.