Wall Street: Μεικτά πρόσημα στην πρώτη συνεδρίαση του 2026 - Ισχυρές παραμένουν οι Big Tech

Με μεικτά πρόσημα και μικρές μεταβολές κινούνται την Παρασκευή, στην πρώτη συνεδρίαση του 2026 οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,10%, στις 6.838,61 μονάδες καθώς τα κέρδη των εταιρειών ημιαγωγών περιόρισαν τις απώλειές τους. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 0,24% στις 23.187,321 μονάδες.Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average κινείται με άνοδο 0,17%, στις 48.143,95 μονάδες

Σημαντικές μετοχές εταιρειών κατασκευής μικροεπεξεργαστών, όπως η Nvidia και η Micron Technology, καταγράφουν κέρδη, με την πρώτη να ανεβαίνει πάνω από 1% και τη δεύτερη να σημειώνει άνοδο άνω του 7%. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσίασαν αυξημένη κερδοφορία το 2025. Η Nvidia σημείωσε άνοδο περίπου 39%, ενώ η Micron σημείωσε άνοδο άνω του 240%.

Ωστόσο, άλλοι τομείς της τεχνολογίας εκτός του χώρου των τσιπ υπέστησαν ορισμένες απώλειες. Συγκεκριμένα, οι μετοχές λογισμικού υπέστησαν σημαντική πίεση, καθώς η Salesforce και η CrowdStrike σημείωσαν πτώση άνω του 3% η καθεμία. Επιπλέον, οι μετοχές της Tesla σημείωσαν πτώση άνω του 1% μετά την ανακοίνωση των παραδόσεων της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο, οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο τομέας της τεχνολογίας, σύμφωνα με τους αναλυτές, ήταν ο καλύτερος το 2025, οδηγώντας την ευρύτερη αγορά σε απότομη άνοδο, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να συσσωρεύονται σε μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο άνω του 16% πέρυσι, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη ετήσια άνοδο. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο άνω του 20% πέρυσι, ενώ ο Dow ανέβηκε περίπου 13%. Και οι τρεις δείκτες αναφοράς έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα πέρυσι.

«Πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η εναλλαγή μεταξύ τεχνολογικών και μη τεχνολογικών μετοχών, αλλά συνολικά θα κινηθούμε ανοδικά σύμφωνα με το κανονικό εποχιακό μοτίβο και θα φτάσουμε περίπου στις 8.000 μονάδες», δήλωσε ο Jay Hatfield, διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors, αναφερόμενος στον στόχο τιμών για το S&P 500 στο τέλος του έτους.

Πρόσθεσε, δε, ότι η ανάκαμψη θα είναι «πιο ισορροπημένη», καθώς οι περιφερειακές τράπεζες έχουν «πολύ καλές επιδόσεις» και οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών που θεωρούνται «υπερβολικά υπερτιμημένες», όπως η Tesla, έχουν υποδεέστερες επιδόσεις.

Οι στρατηγικοί επενδυτές της Wall Street αναμένουν περισσότερα κέρδη για την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά το 2026. Η έρευνα της CNBC Market Strategist Survey δείχνει ότι ο μέσος στόχος του S&P 500 για το έτος είναι 7.629, πράγμα που σημαίνει άνοδο 11,4%. «Υπάρχουν τομείς εκτός από την τεχνολογία που είναι πολύ πιθανό να αποδώσουν φέτος», καταλήγει.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής είχε κάποια φωτεινά σημεία και σε άλλους τομείς της ευρύτερης αγοράς εκτός από τα τσιπ. Οι μετοχές των Wayfair και RH σημείωσαν άνοδο άνω του 8% και 6% αντίστοιχα, μετά την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να αναβάλει για ένα έτος την αύξηση των δασμών σε επικαλυμμένα έπιπλα, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου.

Η απόφαση αναβάλλει συγκεκριμένα τον δασμό 30% στα επικαλυμμένα έπιπλα και τον δασμό 50% στα ντουλάπια κουζίνας και τα έπιπλα μπάνιου, διατηρώντας τον δασμό 25% σε αυτά τα προϊόντα που είχε επιβληθεί τον Σεπτέμβριο.