Wall Street: Κέρδη στο κλείσιμο με οδηγό τα αυξημένα κέρδη της Nvidia

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο την Τετάρτη, μετά από μια τετραήμερη πτώση που επικεντρώθηκε στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς οι επενδυτές προσέβλεπαν σε μια αύξηση των κερδών της Nvidia, η οποία τελικώς επήλθε καθώς ο τεχνολογικός «κολοσσός» ανακοίνωσε αύξηση κερδών ανά μετοχή κατά 62%.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς S&P500σημείωσε άνοδο 0,38% και έκλεισε στα 6.642,16, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,59% και έκλεισε στα 22.564,23. Ο Dow Jones Industrial Average ανέβηκε 47 μονάδες, ή 0,1%, και έκλεισε στις 46.138,77 μονάδες.

Η Alphabet ήταν μεταξύ των νικητών της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο περίπου 3% και φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό. Οι μετοχές ανέκαμψαν χάρη στον αισιοδοξία για τη νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης, Gemini 3, που παρουσίασε την Τρίτη.

Η Nvidia, μέλος της «Magnificent Seven», σημείωσε άνοδο περίπου 3% πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, που έχει προγραμματιστεί για μετά το κλείσιμο της αγοράς. Οι αναλυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η εταιρεία — η μεγαλύτερη στον ευρύ δείκτη της αγοράς — θα ξεπεράσει σημαντικά τις προσδοκίες της Wall Street και προβλέπουν ισχυρή αύξηση των πωλήσεων, λόγω της ζήτησης για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και άλλες υποδομές της.

«Είναι πιο δύσκολο για μια μετοχή να έχει καλύτερη απόδοση την ημέρα της ανακοίνωσης των κερδών της, όταν η μετοχή έχει ανέβει λόγω των κερδών, οπότε είναι μάλλον θετικό το γεγονός ότι η Nvidia έχει υποχωρήσει λίγο τις τελευταίες ημέρες, και αυτό, σε κάποιο βαθμό, ίσως έχει επαναφέρει τις προσδοκίες ή έχει δημιουργήσει λίγη αμφιβολία», δήλωσε ο Michael Sheldon, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Washington Trust Wealth Management.

«Πιθανώς είναι πιο υγιές για τη μετοχή να ανακοινώσει τα κέρδη της σήμερα και αυξάνει τις πιθανότητες μια θετική αναφορά να τύχει θετικής αντίδρασης από την αγορά», πρόσθεσε.

Η αγαπημένη εταιρεία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης έχει να ξεπεράσει ένα υψηλό εμπόδιο. Οι επενδυτές έχουν πραγματοποιήσει κέρδη από τις τεχνολογικές τους συμμετοχές τις τελευταίες ημέρες, αντανακλώντας τις αυξημένες ανησυχίες ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει ανεβάσει τις αποτιμήσεις της Nvidia και άλλων υπερ-κλιμακωτών εταιρειών με μη βιώσιμο ρυθμό.

«Οι άνθρωποι αρχίζουν να θέτουν το ερώτημα, όπως είναι φυσικό: «Δεσμεύεστε να ξοδέψετε τρισεκατομμύρια δολάρια στα κέντρα δεδομένων σας, στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σας και σε όλα τα άλλα, πότε θα δούμε τα αποτελέσματα αυτού;»», δήλωσε ο Scott Welch, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Certuity, στο CNBC. «Δεν είναι ότι τους αμφισβητούν. Είναι απλώς θέμα χρονισμού».

«Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με τις συναλλαγές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μπορεί να μην φτάσουν στα ύψη αύριο», συνέχισε ο Welch. «Ποτέ στην ιστορία δεν έχει υπάρξει περίπτωση όπου οι αγορές έχουν φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα και δεν έχουν διορθωθεί».

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο Dow και ο S&P 500 σημείωσαν την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα απώλειας, με τον S&P 500 να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση του από τον Αύγουστο. Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών, κατέγραψε την πέμπτη αρνητική ημέρα σε έξι συνεδριάσεις. Το Bitcoin έπεσε για λίγο κάτω από τα 90.000 δολάρια την Τρίτη πριν ανακάμψει, ενώ οι τιμές του χρυσού ανέβηκαν από το χαμηλό μιας εβδομάδας.