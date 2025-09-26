Wall Street: Άνοδος του Dow Jones κατά 0,7% μετά την έκθεση για τον πληθωρισμό στο 2,9%

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό την Πέμπτη, που κινήθηκε κάτω του 3%, (2,9%), όλοι οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κινούνται ανοδικά, μετά τη μικρή υποχώρηση που σημείωσαν κατά το κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 311 μονάδων και διαμορφώνεται στις 46.284,83 μονάδες ή 0,7%. Ο S&P 500 κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,51% στις 6.637,02 0,4%, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει επίσης άνοδο 0,27% στις 22.246,849 μονάδες.

σημείωσε άνοδο 0,2%.

Ο δείκτης όλων των ειδών παρουσίασε ετήσιο ρυθμό 2,7% καθώς και μηνιαία αύξηση 0,3%, σύμφωνα επίσης με τις προσδοκίες. Οι αγορές συνεχίζουν να τιμολογούν δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 0,25% στις προσεχείς συνεδριάσεις της FED, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, που είναι και η πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας.

Το αποτέλεσμα επηρέασε ελαφρώς την αντίδραση της αγοράς, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να σημειώνουν άνοδο, και ήρθε αμέσως μετά τα σταθερά στοιχεία για την απασχόληση που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη και την ισχυρή αναθεώρηση προς τα πάνω του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του δεύτερου τριμήνου στο 3,8%, που μείωσε ελαφρώς το αισιόδοξο κλίμα. Οι επενδυτές φοβούνται ότι η μείωση των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας μπορεί να σημαίνει ότι η οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση και, ως εκ τούτου, να δώσει στη Fed λιγότερους λόγους για να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια.

«Μετά από μια τριήμερη υποχώρηση στην ευρύτερη αγορά, αυτό είναι αρκετό για να προσελκύσει τους αγοραστές», δήλωσε ο David Russell, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην TradeStation. «Οι χθεσινές αιτήσεις και η αναθεώρηση του ΑΕΠ υπονόμευσαν την ήπια ρητορική, αλλά το σημερινό PCE κατευνάζει ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες. Η απουσία ειδήσεων είναι καλή είδηση».

Το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Σεπτέμβριο ήταν επίσης σχεδόν σύμφωνο με τις προσδοκίες, με το δείκτη του Πανεπιστημίου του Michigan να είναι ελαφρώς χαμηλότερος από το αναμενόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλίμα για τον μήνα παρέμεινε σταθερό, ιδίως μεταξύ των ατόμων με περισσότερες μετοχές.

Η τρίτη συνεχόμενη ημέρα πτώσης της αγοράς την Πέμπτη προκλήθηκε από τις συνεχιζόμενες απώλειες του γίγαντα λογισμικού Oracle και άλλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω αμφιβολιών για τη δύναμη του εμπορίου ΑΙ. Μέχρι σήμερα, ο S&P 500

έχει σημειώσει πτώση 0,5%. Ο Nasdaq Composite, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, έχει χάσει σχεδόν 1%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έχει σημειώσει πτώση 0,1%. Η Oracle έχει επίσης σημειώσει πτώση σχεδόν 8% για την εβδομάδα.