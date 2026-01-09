Wall Street: Άνοδος λόγω των θετικών στοιχείων για την αγορά εργασίας

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Παρασκευή, λαμβάνοντας ώθηση, κατά κύριο λόγο από τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης για την απασχόληση.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,51%, στις 6.956,92 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται ανοδικά κατά 0,23%, στις 49.377,39 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,69%, στις 23.639,813 μονάδες.

Η έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου έδειξε ότι οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 50.000 τον προηγούμενο μήνα, λιγότερες από τις 73.000 που είχαν εκτιμήσει οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Τα στοιχεία αυτά, αν και ελαφρώς ασθενέστερα των προσδοκιών, έδειξαν μια οικονομία των ΗΠΑ που συνεχίζει να προχωρά αργά, με τους επενδυτές να αναμένουν ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί.

Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε ελαφρώς στο 4,4%, ενώ οι οικονομολόγοι προέβλεπαν 4,5%. Οι traders ερμήνευσαν το στοιχείο αυτό ως ένδειξη ότι η βελτίωση της οικονομίας θα έρθει σύντομα.

«Η έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου παρείχε την πρώτη καθαρή εικόνα της αγοράς εργασίας από τότε που έληξε το κλείσιμο της κυβέρνησης, αλλά έκανε ελάχιστα για να ξεκαθαρίσει την πραγματική της κατάσταση, δεδομένης της μεικτής εικόνας», δήλωσε ο Jeff Schulze, επικεφαλής οικονομικής και επενδυτικής στρατηγικής στην ClearBridge Investments. «Το αποτέλεσμα αυτό θα κρατήσει τη Fed σε στάση αναμονής προς το παρόν, αν και η Επιτροπή που καθορίζει τη νομισματική πολιτική θα παραμείνει σε επιφυλακή για ενδείξεις περαιτέρω εξασθένησης της αγοράς εργασίας».

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με την οδηγία του Τραμπ «προς τους εκπροσώπους του» - χωρίς να διευκρινίσει ποιους εννοεί -, για αγορά 200 δισ. δολαρίων σε ενυπόθηκα ομόλογα, η οποία ισχυρίζεται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των επιτοκίων και των μηνιαίων πληρωμών.

Την ίδια στιγμή το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εξέδωσε απόφαση, ακόμη, σχετικά με τη νομιμότητα των εκτεταμένων δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας, έτσι, τις αγορές σε αναμονή μιας απόφασης που αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην εμπορική πολιτική και στη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ. Παραμένει ασαφές πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για τους δασμούς.

Οι μετοχές παραμένουν σε τροχιά θετικής εβδομάδας. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο περίπου 1% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Dow Jones και ο Nasdaq έχουν αυξηθεί κατά περίπου 2,1% και 1,1% αντίστοιχα.