Wall Street: Άνοδος λόγω χαμηλού πληθωρισμού τον Νοέμβριο

Άνοδο καταγράφουν οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης καθώς οι επενδυτές στη Wall Street έκριναν ως θετικά τα στοιχεί για τον πληθωρισμό που ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμανα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average καταγράφει άνοδο 0,28%, στις 48.022,41 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει κέρδη 6.785,64 μονάδες με άνοδο 0,97%. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq παρουσίαζει άνοδο 1,66%, στις 23.0071,839 μονάδες.

Η μετοχή της Micron Technology σημειώνει άνοδο 15% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, και την παρουσίαση ισχυρών προβλέψεων για τα έσοδα της τρέχουσας περιόδου. Η Micron συνέβαλε στην αναζωπύρωση του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο παρουσίαζε αδυναμία στις πρόσφατες συνεδριάσεις.

Η καθυστερημένη έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Νοεμβρίου — η πρώτη που δημοσιεύθηκε μετά το τέλος της διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης τον περασμένο μήνα — έδειξε ότι ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 2,7%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Ο 12μηνος δείκτης για τον βασικό CPI, ο οποίος εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, ήταν 2,6%. Οι οικονομολόγοι σύμφωνα με έρευνα του Dow Jones ανέμεναν ότι ο συνολικός δείκτης και ο βασικός ΔΤΚ θα ήταν 3,1% και 3% αντίστοιχα.

Πάντως, τα στοιχεία δεν περιλάμβαναν όλα τα συνήθη στοιχεία μιας τυπικής έκθεσης καταναλωτικής δαπάνης (CPI). Η υπηρεσία δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να συλλέξει αναδρομικά τα δεδομένα του Οκτωβρίου, αν και μπόρεσε να χρησιμοποιήσει «πηγές δεδομένων εκτός έρευνας» για τον υπολογισμό του δείκτη.

Δεδομένης της έλλειψης συγκριτικών δεδομένων για τον Οκτώβριο, οι οικονομολόγοι ενδέχεται να μην αποδώσουν μεγάλη σημασία σε αυτή την ένδειξη ως αρχή μιας πτωτικής τάσης του πληθωρισμού.

Παρ' όλα αυτά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επέκτειναν τα κέρδη τους μετά την έκθεση, καθώς οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας ήταν επίσης χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

«Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της χαλάρωσης της Fed, της ανθεκτικής ανάπτυξης και των προόδων στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα στηρίξει τις μετοχές, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στις διεθνείς αγορές», δήλωσε η Ulrike Hoffmann-Burchardi, διευθύντρια επενδύσεων για την Αμερική και διευθύντρια τμήματος παγκοσμίων μετοχών στην UBS Global Wealth Management.

Οι μετοχές, πάντως, βγαίνουν από μια δύσκολη συνεδρίαση, υπό την πίεση των απότομων απωλειών σε κορυφαίες εταιρείες κατασκευής τσιπ που συνδέονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο S&P 500 και ο Dow Jones των 30 μετοχών έκλεισαν την τέταρτη αρνητική ημέρα τους, χθες. Ο Nasdaq Composite ήταν ο πιο «χαμένος» από τους τρεις κύριους δείκτες, πέφτοντας σχεδόν 2%.

Στη χθεσινή συνεδρίαση, η Oracle υποχώρησε περισσότερο από 5% μετά την αναφορά της Financial Times ότι ο κύριος επενδυτής της εταιρείας υποδομών cloud αποσύρθηκε από το κέντρο δεδομένων του Μίσιγκαν αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ανησυχίες για τα υψηλά κεφαλαιουχικά κόστη πίσω από τις τεράστιες συμφωνίες για κέντρα δεδομένων, όπως αυτή της Oracle, προκάλεσαν αναταραχή σε ολόκληρη την αγορά και οδήγησαν αρκετούς κατασκευαστές τσιπ σε πτώση καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η Broadcom έχασε 4,5%, ενώ οι μετοχές της Nvidia και της Advanced Micro Devices επίσης σημείωσαν πτώση.

Παρόλο που οι επενδυτές έχουν απομακρυνθεί από τις μετοχές τεχνολογίας τον τελευταίο καιρό, ο τομέας αναμένεται να κλείσει το 2025 με άνοδο περίπου 20%.