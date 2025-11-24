Wall Street: Κέρδη στο κλείσιμο λόγω Alphabet και πιθανής νέας μείωσης επιτοκίων

Κέρδη κατέγραψαν στο κλείσιμο οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τη Δευτέρα, καθώς οι τιμές των μετοχών και ιδιαίτερα των τεχνολογιών έλαβαν νέα ώθηση από τη μητρική της Google , την Alphabet. Η αγορά φαίνεται να ανακάμπτει αυτή την εβδομάδα των διακοπών της Ημέρας των Ευχαριστιών, μετά από μια πτώση που έκοψε την φόρα της φετινής ανοδικής πορείας των μετοχών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έκλεισε με άνοδο 1,55% στις 6.705,12 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite τερμάτισε τις συναλλαγές του με κέρδη 2,69%, στις 22.872,00 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average έκλεισε με άνοδο 0,44%, στις 46.448,12 μονάδες.

Οι μετοχές της Alphabet σημείωσαν κέρδη τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο αισιόδοξοι για τη θέση της εταιρείας «στο μέτωπο» της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Google ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το αναβαθμισμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3, μια κίνηση που έρχεται σχεδόν οκτώ μήνες μετά την παρουσίαση του Gemini 2.5. Η μετοχή έκλεισε με άνοδο 4%.

Ο ενθουσιασμός γύρω από την Alphabet επεκτάθηκε και σε άλλες εταιρείες του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Broadcom σημειώνει άνοδο 9%, ενώ η Micron Technology βρίσκεται στο +7%. Η Palantir Technologies και η AMD σημείωσαν άνοδο περίπου 5% η καθεμία.

«Είναι σημαντικό για την Alphabet και τους επενδυτές της Alphabet, (η άνοδος) αλλά πάντα με ανησυχεί όταν έχουμε μία μετοχή που οδηγεί την αγορά σε άνοδο. Δεν βλέπουμε απαραίτητα μια ευρεία βελτίωση», δήλωσε η Melissa Brown, διευθύνουσα σύμβουλος της SimCorp στον τομέα επενδυτικών αποφάσεων. «Αυτό δεν μου φαίνεται να είναι μια βιώσιμη δύναμη που θα οδηγήσει την αγορά σε άνοδο τις επόμενες ημέρες».

Οι μετοχές σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη που ξεκίνησε την Παρασκευή, αφού ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Οι κύριοι δείκτες εξακολουθούν να σημειώνουν απότομη πτώση από την αρχή του μήνα, υπό την πίεση της επανεξέτασης των εξαιρετικά υψηλών αποτιμήσεων των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες είχαν τροφοδοτήσει μεγάλο μέρος των κερδών της αγοράς το 2025.

Ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 2% την περασμένη εβδομάδα και η πτώση του για τον Νοέμβριο ανέρχεται πλέον σε περισσότερο από 2%. Ο Nasdaq, ο οποίος έχασε σχεδόν 3% την προηγούμενη εβδομάδα, έχει υποχωρήσει περίπου 4% για τον μήνα. Ο Dow των 30 μετοχών υποχώρησε περίπου 2% την περασμένη εβδομάδα και έχει χάσει περισσότερο από 2% από την αρχή του μήνα.

Το τελευταίο διάστημα του Νοεμβρίου μπορεί να μην είναι ευκολότερο. Με τον όγκο των συναλλαγών να αναμένεται να μειωθεί τις επόμενες ημέρες και λίγους σημαντικούς καταλύτες πριν από τη συνεδρίαση της Fed για τη νομισματική πολιτική τον Δεκέμβριο, η μεταβλητότητα ενδέχεται να αυξηθεί. Η Brown σημείωσε ότι οποιαδήποτε επικείμενη δημοσίευση οικονομικών δεδομένων – συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο και του δείκτη τιμών παραγωγού τον Σεπτέμβριο την Τρίτη – που σηματοδοτεί ένα «περιβάλλον στασιμότητας» θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη.

«Η αγορά μπορεί να συνεχίσει να κινείται σε λογικά πλαίσια, αλλά όταν το κλίμα είναι τόσο αρνητικό, οι κακές ειδήσεις κυριαρχούν», ανέφερε στο CNBC. «Αν προσθέσουμε σε αυτό το περιβάλλον χαμηλότερου όγκου συναλλαγών, νομίζω ότι οποιαδήποτε κακή είδηση θα έχει πολλαπλάσια επίδραση».

Σημειώνεται ότι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα είναι κλειστό την Πέμπτη λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών και θα κλείσει νωρίτερα την Παρασκευή.