UBS: Προβλέπει αύξηση στις 6.600 μονάδες για τον S&P 500 ως το τέλος του 2025

Η UBS Global Wealth Management αύξησε τον στόχο για τον δείκτη S&P 500 για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες, στοιχηματίζοντας στην ενίσχυση των εταιρικών κερδών, στην άμβλυνση των εμπορικών εντάσεων και στις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, αύξησε τον στόχο στις 6.600 από 6.200 μονάδες, υποδηλώνοντας άνοδο 3,6% από το τελευταίο κλείσιμο του δείκτη στις 6.370,17. Στα τέλη Ιουνίου, το τμήμα διαχείρισης πλούτου της τράπεζας UBS, είχε αυξήσει τον στόχο στις 6.200 από 6.000.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Citigroup και HSBC, αύξησαν τους στόχους τους για τον δείκτη.

Αφού έφτασαν στα χαμηλά τους τον Απρίλιο μετά τους δασμούς της «Ημέρα Απελευθέρωσης» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι αμερικανικές μετοχές βρίσκονται σε ανοδική πορεία, χάρη στα ανθεκτικά εταιρικά κέρδη που πήραν ώθηση από την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μέχρι τις 15 Αυγούστου, 459 εταιρείες του S&P 500 είχαν ανακοινώσει τριμηνιαία κέρδη, εκ των οποίων το 80,2% είχε ανακοινώσει κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του LSEG.

«Η ανοδική αγορά είναι άθικτη και οι μετοχές πιθανότατα θα αυξηθούν κατά το επόμενο έτος», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές της UBS σε σημείωμα με ημερομηνία 21 Αυγούστου.

Ωστόσο, διατήρησαν την «ουδέτερη» στάση τους στις αμερικανικές μετοχές, δεδομένου ότι «η αγορά μπορεί να προεξοφλεί ήδη μεγάλη αισιοδοξία για τις εμπορικές εξελίξεις, την έλλειψη βραχυπρόθεσμων καταλυτών και τις αυξημένες αποτιμήσεις».

Η UBS αύξησε επίσης τις ετήσιες εκτιμήσεις του δείκτη για τα κέρδη ανά μετοχή στα 270 δολάρια από 265 δολάρια. Παράλληλα, αύξησε τον στόχο του δείκτη για τα μέσα του 2026 στα 6.600 από 6.500 και την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή στα 290 δολάρια από 285 δολάρια.