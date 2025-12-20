Τι φέρνει το 24ωρο trading στη Wall Street

H κίνηση του Nasdaq, ενός από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου όπου είναι εισηγμένοι τεχνολογικοί «κολοσσοί» όπως η Nvidia, η Amazon και η Apple, να καταθέσει αίτηση στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για αδιάλειπτη διαπραγμάτευση μετοχών δείχνει ότι το 24ωρο trading πλησιάζει γρήγορα στις αγορές των ΗΠΑ.

Η παγκόσμια ζήτηση για trading όλο το 24ωρο σε αμερικανικές μετοχές έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με τις χρηματιστηριακές αρχές να εγκρίνουν προτάσεις από τα μεγάλα χρηματιστήρια για διαπραγμάτευση πέρα από το κανονικό σήμερα ωράριο.

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά αντιστοιχεί στα 2/3 της συνολικής κεφαλαιοποίησης των εισηγμένων επιχειρήσεων παγκοσμίως. Οι τοποθετήσεις ξένων χαρτοφυλακίων σε αμερικανικές μετοχές έφτασαν πέρυσι τα $17 τρις, σύμφωνα με στοιχεία του Nasdaq.

H ώθηση προς αδιάκοπη διαπραγμάτευση καθημερινά για πρώτη φορά σε ένα μεγάλο παγκόσμιο χρηματιστήριο αποτυπώνει την επίμονη ζήτηση των διεθνών επενδυτών για μεγαλύτερη πρόσβαση στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές.

Αυτό έχει οδηγήσει τις ρυθμιστικές αρχές στη θέσπιση νέων κανονισμών και στην έγκριση προτάσεων από μεγάλα χρηματιστήρια για την επέκταση των ωρών συναλλαγών.

Δεν είναι όλοι έτοιμοι, όμως, στη Wall Street να αγκαλιάσουν την κίνηση αυτή.

Ενώ τα χρηματιστήρια και οι οίκοι εκκαθάρισης χαράσσουν τις απαραίτητες υποδομές, μεγάλοι dealers εγείρουν ερωτήματα για τα ρίσκα μιας τέτοιας κίνησης που θα απαιτήσει επενδύσεις δεκάδων δις δολαρίων με μικρή εγγύηση ότι η επέκταση θα φέρει μεγάλες αποδόσεις σε έσοδα.

Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες αξιολογούν τα κόστη, τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους που συνδέονται με την καθιέρωση διαπραγμάτευσης όλο το 24ωρο. Ξεχωρίζουν οι ανησυχίες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου γύρω από μεγάλα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τις τιμές.

Οι υποστηρικτές της μετάβασης σε διαπραγμάτευση όλο το 24ωρο τονίζουν ότι θα επιτρέψει σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που βρίσκονται εκτός ΗΠΑ να αντιδρούν ταχύτερα σε ειδήσεις που σκάνε εκτός του ωραρίου των αμερικανικών αγορών.

Ωστόσο, ειδικοί στη δομή των αγορών προειδοποιούν ότι η ποιότητα των συναλλαγών μπορεί να επηρεαστεί από τη χαμηλή ρευστότητα κατά τις νυχτερινές ώρες που μπορεί να καταστήσει την τιμολόγηση λιγότερο ακριβή. Αμφισβητούν επίσης το μέγεθος της ζήτησης.

Σύμφωνα με στελέχη της BlackRock, οι συνεδριάσεις κατά τις νυχτερινές ώρες έχουν μικρότερη ρευστότητα από ότι στο κανονικό ωράριο της αγοράς και αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε ευρύτερα περιθώρια στις τιμές αγοράς-πώλησης (bid-ask spreads), αυξημένη μεταβλητότητα και υψηλότερο κόστος συναλλαγών.

Πάντως το Nasdaq σχεδιάζει την επέκταση των ωρών διαπραγμάτευσης από 16 σε 23, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Όταν ξεκινήσει το trading 23/5 θα υπάρχουν δύο συνεδριάσεις την ημέρα, η πρωινή θα αρχίζει στις 4 πμ και θα λήγει στις 8 μμ. Θα ακολουθεί μίας ώρας διακοπή και μετά θα ξεκινά η νυχτερινή συνεδρίαση από τις 9 μμ έως τις 4 πμ της επόμενης ημέρας.

Με βάση το νέο σχέδιο, η εβδομάδα των συναλλαγών θα αρχίζει στις 9 μμ την Κυριακή και θα τερματίζει την Παρασκευή στις 8 μμ.

Η επιτυχής εφαρμογή της διαπραγμάτευσης όλο το 24ωρο θα απαιτήσει αναβαθμίσεις στον επεξεργαστή πληροφοριών που εμφανίζει τις πιο ακριβείς τιμές μετοχών στα αμερικανικά χρηματιστήρια.

Ο κεντρικός φορέα εκκαθάρισης, η US Depository & Clearing Corp., έχει προγραμματίσει να θέσει σε λειτουργία αδιάκοπη εκκαθάριση μετοχών μέχρι το τέλος του 2026.

Τον Φεβρουάριο, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε προκαταρκτική έγκριση στο σχέδιο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) για επέκταση των συναλλαγών σε 22 ώρες. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, το trading θα ξεκινά στις 1:30 πμ και θα ολοκληρώνεται στις 11:30 μμ.

Πάντως, αναλυτές της τράπεζας Wells Fargo επέκριναν το σχέδιο του Nasdaq να επεκτείνει τη διαπραγμάτευση μετοχών στις ΗΠΑ σε 23 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα, ως “το χειρότερο πράγμα στον κόσμο”. Βλέπουν έναν κίνδυνο που μπορεί να καταστήσει τη διαπραγμάτευση μετοχών “ακόμη περισσότερο σαν τζόγο”.