Κέρδη στις ασιατικές αγορές ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Οι μετοχές στην αγορά του Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν κέρδη άνω του 2%, σε ένα ευρύτερο θετικό κλίμα στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία θα δώσουν πληροφορίες για την απόφαση της Fed σχετικά με το επιτόκια στη συνεδρίαση της 31ης Οκτωβρίου.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 2,07%, ενώ ο κινεζικός δείκτης αναφοράς CSI 300 κέρδισε 0,83%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 πρόσθεσε 0,21% για να κλείσει στις 7103,1 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κινήθηκε 1,33% υψηλότερα, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο σχεδόν 1% και διατηρήθηκε κοντά σε υψηλά δύο εβδομάδων.

Στο μεταξύ, στις ΗΠΑ, και οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν με κέρδη. Ο βιομηχανικός Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,19% ή 65,57 μονάδες και έκλεισε στις 33.804,87 μονάδες. Ο S&P 500 κέρδισε 0,43%, τερματίζοντας στις 4.376,95 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,71% και έκλεισε στις 13.659,68 μονάδες.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Dow Jones προβλέπουν αύξηση 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα για τα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και αύξηση 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ράλι για τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες μετά το ισχυρό μήνυμα στήριξης του κράτους

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Κίνας, Central Huijin Investment, αύξησε τη συμμετοχή του σε τέσσερις από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας αργά την Τετάρτη, σε μια κίνηση που θεωρείται ως κίνηση ανανέωσης της εμπιστοσύνης στη χρηματιστηριακή αγορά της χώρας.

Οι μετοχές των Bank Of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China and China Construction Bank αυξήθηκαν μεταξύ 2,43% και 4,73%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης CSI 300 κέρδισε 0,69%.

Η Central Huijin αύξησε το μερίδιό της σε κάθε δανειστή κατά 0,01 ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά από το 2015. Είπε ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τις συμμετοχές της κατά τους επόμενους έξι μήνες, .

«Η αγορά της Huijin στέλνει ισχυρό μήνυμα από πάνω προς τα κάτω και τείνει να συμβάλει στη στήριξη της εμπιστοσύνης της αγοράς», δήλωσε ο Χάο Χονγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Grow Investment Group.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές της Κίνας έχει κλονιστεί από την αναταραχή στον τομέα των ακινήτων της, καθώς γίγαντες ακινήτων όπως η Evergrande και η Country Garden αγωνίστηκαν να αποπληρώσουν το χρέος τους. Μέχρι στιγμής φέτος, ο CSI 300 έχει υποχωρήσει σχεδόν 5%.

Όλα τα μάτια θα είναι τώρα στραμμένα στα στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου της Κίνας, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα.