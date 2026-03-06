Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές για την Παρασκευή - Πτώση άνω του 4% για την εβδομάδα

Μικρά κέρδη εμφανίζουν οι μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης για την Παρασκευή, προς το τέλος μιας εβδομάδας κατά την οποία πρωταγωνίστησε η παγκόσμια ανησυχία για τον πόλεμο στο Ιράν.
Η ραγδαία άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από το περασμένο Σάββατο έχει ήδη προκαλέσει φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση του κόστους προς τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
Σε αυτό το πλαίσιο, η διάρκεια της σύγκρουσης θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών ενέργειας αλλά και στο κόστος δανεισμού και τις πολιτικές των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Τα υψηλότερα ενεργειακά κόστη τείνουν να τροφοδοτούν ευρύτερες πιέσεις στις τιμές, γεγονός που θα μπορούσε να κάνει τους επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών πιο επιφυλακτικούς όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων εντός του 2026.
Η εικόνα στα ταμπλό
- Μετά από το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κέρδιζε 0,28% στις 606 μονάδες, κινούμενος προς απώλειες άνω του 4% για την εβδομάδα.
- Ο Euro Stoxx 50 ανέβαινε 0,43% στις 5.808 μονάδες, προς απώλειες άνω του 5% για την εβδομάδα.
- Στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχυόταν 0,29% στις 10.443 μονάδες, προς απώλειες 4,5% για την εβδομάδα.
- Στη Φρανκφούρτη ο DAX ισχυροποιούταν 0,85% στις 23.978 μονάδες, προς πτώση 5,8% για την εβδομάδα.
- Στο Παρίσι ο CAC 40 έγραφε άνοδο 0,35% στις 8.074 μονάδες, προς πτώση άνω του 6% για την εβδομάδα.
- Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης ο FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδιζε 0,45% στις 44.813 μονάδες, προς απώλειες 5,5% για την εβδομάδα. O IBEX 35 στη Μαδρίτη ενισχυόταν 0,42% στις 17.317 μονάδες, προς πτώση 6% για την εβδομάδα.