Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές για την Παρασκευή - Πτώση άνω του 4% για την εβδομάδα

Μικρά κέρδη εμφανίζουν οι μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης για την Παρασκευή, προς το τέλος μιας εβδομάδας κατά την οποία πρωταγωνίστησε η παγκόσμια ανησυχία για τον πόλεμο στο Ιράν.

Η ραγδαία άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από το περασμένο Σάββατο έχει ήδη προκαλέσει φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση του κόστους προς τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διάρκεια της σύγκρουσης θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών ενέργειας αλλά και στο κόστος δανεισμού και τις πολιτικές των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Τα υψηλότερα ενεργειακά κόστη τείνουν να τροφοδοτούν ευρύτερες πιέσεις στις τιμές, γεγονός που θα μπορούσε να κάνει τους επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών πιο επιφυλακτικούς όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων εντός του 2026.

Η εικόνα στα ταμπλό