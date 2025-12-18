Στο «περίμενε» οι ευρωαγορές για τα επιτόκια ΕΚΤ και BoE- Η προσοχή και στο Ουκρανικό

Οριακές μεταβολές καταγράφονται στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για την επιτοκιακή τους πολιτικής καθώς και στις εξελίξεις αναφορικά με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία.

Το μεσημέρι της Πέμπτης τόσο η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσουν τις -τελευταίες για το 2025- αποφάσεις τους για τη νομισματική πολιτική τους.

Η πλειοψηφία των αγορών εκτιμά πως η BoE θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ για την ΕΚΤ έχει «κλειδώσει» πως δεν πρόκειται να υπάρξει μεταβολή από τα τρέχοντα επίπεδα των επιτοκίων.

Οι αναλυτές αναμένουν τις εκτιμήσεις των δύο τραπεζών για την πορεία της οικονομίας της Βρετανίας και της Ευρωζώνης μέσα στο 2026, καθώς και ενδεχόμενες ενδείξεις που θα στείλουν οι επικεφαλής των οργανισμών (Άντριου Μπέιλι και Κριστίν Λαγκάρντ) για τις μελλοντικές κινήσεις επί της επιτοκιακής πολιτικής.

Στα γεωπολιτική, η αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην Ευρώπη θα τεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες και ολοκληρώνεται την Παρασκευή.

Σημαντικό «αγκάθι» για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας από την ΕΕ αποτελούν οι επιφυλάξεις του Βελγίου σχετικά με το «χέρι» στα ρωσικά assets. Μιλώντας για το θέμα, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Πέμπτη πως είναι αποφασισμένη να βρεθεί μια λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας από την Ένωση.

Η εικόνα στα ταμπλό