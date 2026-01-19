Δασμοί Τραμπ: Πτώση στις ευρωαγορές - «Άλμα» σε χρυσό και ασημί

Με πτώση άνω του 1% έκλεισαν οι ευρωαγορές τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες εάν αντιταχθούν στην πρότασή του να αγοράσει τη Γροιλανδία.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 52 εβδομάδων τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 1,7% και φτάνοντας τα 4.673,30 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ οι τιμές του χρυσού κινήθηκαν στα 4.672,66 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,69%.

Σε ό,τι αφορ;a τις ισοτιμίες νομισμάτων δεν παρατηρήθηκε κάποια αξιόλογη μεταβολή, καθώς το ευρώ κινήθηκε ελαφρά ανοδικά, κατα 0,38%, στα 1,164 δολάρια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 1,23%, με τους περισσότερους τομείς να καταγράφουν αρνητικά αποτελέσματα.

Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX έκλεισε στις 24.959,06 μονάδες, κατά 1,34% πιό κάτω. Στο Παρίσι ο δείκτης CAC έκλεισε στις 8.112,02 μονάδες, καταγράφοτας πτώση 1,78%. Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE κινήθηκε, επίσης, πτωτικά, κατά 0,39%, στις 10.195,35 μονάδες. Από τις περιφερειακές αγορές, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε με πτώση 1,32%, στις 45.195,89 μονάδες.

Η πτώση της αγοράς ήρθε μετά την ανακοίνωση ότι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενους δασμούς, ξεκινώντας από 10% την 1η Φεβρουαρίου και αυξάνοντας στο 25% την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να «αγοράσει» τη Γροιλανδία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τους δασμούς «απαράδεκτους» και δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν τη Δανία.

Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων και ο τομέας των ειδών πολυτελείας επλήγησαν σοβαρά, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις προτάσεις για δασμούς. Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts υποχώρησε κατά 2,22%. Η Volkswagen έπεσε περίπου 2,82%, ενώ η Porsche υποχώρησε 2,68%, ανακτώντας μέρος των προηγούμενων απωλειών, και η BMW έχασε σχεδόν 3,74%.

Μεταξύ των πολυτελών ευρωπαϊκών ονομάτων η LVMH έπεσε 4,69%, η Kering έπεσε 3,9%, η Hermes έπεσε 4,45% και η Moncler έπεσε 1,98%. Συνολικά, ο δείκτης Stoxx Europe Luxury 10 έκλεισε τη συνεδρίαση με πτώση 3,15%.

Αντίθετα, ορισμένες μετοχές του τομέα της άμυνας στην Ευρώπη σημείωσαν άνοδο. Η Rheinmetall, η μεγαλύτερη εταιρεία άμυνας της ηπείρου, έκλεισε με άνοδο 1,08% στο τέλος της συνεδρίασης, ενώ η γαλλική τεχνολογική και αεροδιαστημική γίγαντας Thales σημείωσε άνοδο 0,73%.

Η τιμή της μετοχής της ASM International είχε μια δύσκολη μέρα, σημειώνοντας κέρδη το πρωί, αλλά υποχωρώντας νωρίς το απόγευμα. Ανακάμψε και έκλεισε με άνοδο 0,81%. Ο ολλανδικός κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών ανέφερε ισχυρότερες από το αναμενόμενο προκαταρκτικές παραγγελίες ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ (930 εκατομμύρια δολάρια) για το τέταρτο τρίμηνο, ενισχυμένες από την ανάκαμψη των κινεζικών παραγγελιών και πάνω από τις προβλέψεις των 669 εκατομμυρίων ευρώ. Τα προκαταρκτικά έσοδα ανήλθαν σε 698 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της δημοσκόπησης της LSEG.

Οι μετοχές της ASML, πάντως, παρέμειναν σταθερές, έχοντας προηγουμένως σημειώσει πτώση 3,6%. Ο ολλανδικός κατασκευαστής εξοπλισμού ημιαγωγών έφτασε σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα.