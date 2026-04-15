Νευρικότητα στις ευρωαγορές υπό την ανησυχία του ενεργειακού κόστους

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης κινούνται για την Τετάρτη τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς οι ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να κυριαρχούν μεταξύ των επενδυτών.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η ενεργειακή κρίση που προκαλείται από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν, εν μέσω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ που τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα.

Οι αναφορές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη πως οι συζητήσεις για λήξη του πολέμου μπορούν να επαναρχίσουν στο Πακιστάν μέσα στα επόμενα 24ωρα δεν φαίνονται ικανές για να καθησυχάσουν τους επενδυτές στην Ευρώπη, παρά το θετικό κλίμα που επικράτησε την Τρίτη στην Wall Street και νωρίτερα την Τετάρτη στις ασιατικές αγορές.

Με το «μπλόκο» στο Ορμούζ, ενισχύονται οι ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος στην Ευρωζώνη.

Υπό αυτό το πρίσμα, το ΔΝΤ προέβλεψε πως το κόστος ενέργειας στην Ευρώπη θα αυξηθεί 19% για το 2026, με το Ταμείο να «κόβει» την εκτίμηση του για την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, στο 1,1% από 1,4%.

Το ΔΝΤ τόνισε επίσης ότι οι 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ είναι από τις πιο πληγείσες από αυτές τις ραγδαία αυξανόμενες τιμές, καθώς δεν διαθέτουν την ενεργειακή ανεξαρτησία άλλων μεγάλων δυνάμεων.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η μετοχή της ASML σημείωνε οριακή άνοδο στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, αφού αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα έσοδα στο σύνολο του 2026 λόγω της ισχυρής ζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

