ASML: Έως 40 δισ. δολάρια τα έσοδα το 2026 - Αυξημένη η ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ASML, η μεγαλύτερη τεχνολογική εταιρεία της Ευρώπης σε όρους κεφαλαιοποίησης, αναβάθμισε το guidance της για το σύνολο των εσόδων του 2026 «πατώντας» πάνω στην ισχυρή ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ολλανδική εταιρεία ανακοίνωσε την Τετάρτη πως αναμένει ότι το σύνολο των εσόδων για το τρέχον έτος θα διαμορφωθεί μεταξύ των 36 και 40 δισ. ευρώ, έναντι του προηγούμενου guidance για έσοδα μεταξύ των 34 και 39 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν μια εκτίμηση για 37,7 δισ. ευρώ.

Για τη χρήση του πρώτου τριμήνου του 2026, η ASML εμφάνισε καθαρές πωλήσεις 8,77 δισ. ευρώ έναντι εκτίμησης των αναλυτών για 8,55 δισ. ευρώ.

«Η ζήτηση για τσιπ ξεπερνά την προσφορά. Ως απάντηση, οι πελάτες μας επιταχύνουν τα σχέδιά τους για επέκταση της παραγωγικής ικανότητας για το 2026 και πέραν αυτού... οι πελάτες μας έχουν αυξήσει την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη ζήτηση για τα προϊόντα μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ASML, Κριστόφ Φουκέ.

Υπενθυμίζεται πως η ASML θεωρείται παγκοσμίως ένας από τους μεγάλους «παίχτες» στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης, προμηθεύοντας βασικό εξοπλισμό σε κατασκευαστές τσιπ όπως η TSMC, η οποία ⁠παράγει ​επεξεργαστές για την Nvidia και την ​Apple.

Απαντώντας σε ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα να ανταποκριθεί στη ζήτηση, σε δήλωση του οικονομικού διευθυντή της εταιρείας αναφέρθηκε ότι η ASML θα πρέπει να είναι σε θέση να παραδώσει 60 από τα κορυφαία εργαλεία EUV χαμηλού NA το 2026 – 25% περισσότερα από ό,τι το 2025 – και θα έχει την ικανότητα να παραδώσει 80 το 2027.

Η ASML είναι ο μοναδικός κατασκευαστής αυτών των εργαλείων EUV, ή εργαλείων λιθογραφίας ακραίου υπεριώδους, τα οποία μπορούν να κοστίζουν 300 εκατομμύρια δολάρια το καθένα και είναι απαραίτητα για τη δημιουργία των μικροσκοπικών κυκλωμάτων των προηγμένων τσι