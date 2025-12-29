Μεικτές τάσεις στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού την τελευταία εβδομάδα του 2025

Με μεικτές μεταβολές ξεκίνησαν τη Δευτέρα οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού, καθώς οι επενδυτές εισέρχονται στην τελευταία χρηματιστηριακή εβδομάδα του 2025.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,44%, κλείνοντας στις 50.526,92 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1% στις 3.426,52 μονάδες.



Στη Νότια Κορέα, οι αγορές κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, με τον Kospi να σημειώνει άνοδο 2,2% στις 4.220,56 μονάδες και τον Kosdaq να ενισχύεται κατά 1,4% στις 932,59 μονάδες.

Στην Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά κατά 0,04%, κλείνοντας στις 3.965,28 μονάδες, ενώ ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,38% στις 4.639,37 μονάδες.



Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κατέγραψε απώλειες 0,71%, κλείνοντας στις 25.635,23 μονάδες.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε πτώση 0,42% στις 25.934,10 μονάδες, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 υποχώρησε επίσης κατά 0,42%, κλείνοντας στις 8.725,70 μονάδες.

Στις αγορές εμπορευμάτων, το ασήμι εκτινάχθηκε νωρίτερα σε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 80 δολάρια ανά ουγγιά, πριν περιορίσει τα κέρδη του και υποχωρήσει πάνω από 5% στα 74,93 δολάρια. Σύμφωνα με αναλυτές, η πρόσφατη άνοδος οφείλεται σε κερδοσκοπικές κινήσεις και στη στενότητα της προσφοράς, ενώ ευνοείται και από τις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια και ασθενέστερο δολάριο το 2026.

Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνταν σχεδόν αμετάβλητα κατά τις ασιατικές ώρες. Την Παρασκευή, η Wall Street έκλεισε με μικτές μεταβολές, με τον S&P 500 να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά και να ολοκληρώνει την εβδομάδα με άνοδο 1,4%, τη τέταρτη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες πέντε.