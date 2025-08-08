Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές, προς το τέλος μια θετικής εβδομάδας

Μικρές διακυμάνσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές για την Παρασκευή, με τους δείκτες να κινούνται προς το κλείσιμο μια εβδομάδας με άνοδο από 1% έως 4% εν μέσω των εξελίξεων στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Όπως και τις προηγούμενες μέρες, οι επενδυτές συνεχίζουν να καταγράφουν τα όσα λαμβάνουν χώρα σχετικά με τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για δασμούς 15% στις εισαγωγές προϊόντων από την ΕΕ επί αμερικανικού εδάφους.

Ενώ η συμφωνία με την ΕΕ καθησύχασε τους επενδυτές για τις εμπορικές σχέσεις Βρυξελλών - Ουάσινγκτον (τουλάχιστον για την ώρα), οι δασμοί του 39% που επέβαλε ο Τραμπ στην Ελβετία συνεχίζουν να προβληματίζουν τις αγορές για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι πολιτικές του Αμερικανού προέδρου στην παγκόσμια οικονομία.

Πέρα από τους δασμούς, με μεγάλο ενδιαφέρεται η συνάντηση που θα έχει τις επόμενες μέρες ο Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που μαίνεται επί ευρωπαϊκού εδάφους για 3,5 χρόνια.

Ακόμα, οι προβολείς του ενδιαφέροντος βρίσκονται και στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, με την JP Morgan να αναμένει πλέον μείωση των επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται πως η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ) μείωσε την Πέμπτη τα επιτόκια στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά ένα τέταρτο του ποσοστού, όπως αναμενόταν, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι τόσο διχασμένοι σχετικά με τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, ώστε η απόφαση υποβλήθηκε σε δεύτερη ψηφοφορία για πρώτη φορά στην ιστορία της κεντρικής τράπεζας.

Η εικόνα στα ταμπλό

Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχυόταν 0,16% στις 546 μονάδες, κινούμενος προς εβδομαδιαία άνοδο 1,1%.

Ο Euro Stoxx 50 κέρδιζε ήταν αμετάβλητος στις 5.330 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 ανέβαινε 0,14% στις 9.108 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX έπεφτε 0,20% στις 24.141 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύονταν 0,27% στις 7.729 μονάδες.

Στην περιφέρεια τη Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδιζε 0,37% στις 41.552 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη συγκέντρωνε άνοδο 0,38% στις 14.733 μονάδες.

Σημειώνεται πως σε επίπεδο εβδομάδας οι αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας κινούνται προς τη μεγαλύτερη άνοδο (άνω του 4% και του 3,5%, αντίστοιχα).