Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές ενόψει Χριστουγέννων

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με ανάμεικτα αποτελέσματα την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές προέβησαν σε απολογισμό της ασταθούς χρονιάς κατά τη διάρκεια της συντομευμένης συνεδρίασης της παραμονής των Χριστουγέννων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκληρώθηκε μειωμένος κατά 0.01% στις 588,70 μονάδες, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,23% στις 24.340,06 μονάδες, ο γαλλικός CAC παρέμεινε στις 8.103,58 μονάδες και ο βρετανικός FTSE είχε πτώση 0,19% στις 9,870,68 μονάδες.

Ο δείκτης αναφοράς είχε φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό κλεισίματος την Τρίτη, ενισχυμένος από την άνοδο της μετοχής της Novo Nordisk, εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, μετά την έγκριση από τον FDA του πρώτου χαπιού GLP-1. Η τιμή της μετοχής της Novo Nordisk συνέχισε να ανεβαίνει την Τετάρτη, κλείνοντας τη συνεδρίαση με άνοδο 9,2%.

Η γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα εξαγοράσει την αμερικανική Dynavax σε συμφωνία αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Dynavax διαθέτει στην αγορά εμβόλιο για την ηπατίτιδα Β ενηλίκων και υποψήφιο εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα. Οι μετοχές της Sanofi έκλεισαν με πτώση 0,3%.

Η μάρκα αθλητικών ειδών Puma ήταν μεταξύ των μετοχών που ξεχώρισαν την Τετάρτη, καθώς η τιμή της μετοχής μειώθηκε κατά 1,6%. Η γερμανική εταιρεία είχε ανακοινώσει στις 18 Δεκεμβρίου ενδιάμεσο δάνειο 500 εκατομμυρίων ευρώ και πίστωση 108 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ είχε αποτελέσει αντικείμενο φημών εξαγοράς νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η μετοχή της έχει υποχωρήσει κατά 50% από την αρχή του έτους.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού και ασημιού βρισκόντουσαν σε άνοδο αυτή την εβδομάδα, έχοντας φτάσει σε νέα υψηλά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Δευτέρας και της Τρίτης. Την Τετάρτη διαπραγματεύονταν τελευταία φορά στα 4.521,90 δολάρια ανά ουγγιά και 72,365 δολάρια ανά ουγγιά, αντίστοιχα.

Στην Ασία-Ειρηνικό, οι αγορές διαπραγματεύτηκαν κυρίως ανοδικά, καθώς αρκετοί δείκτες αναμένεται να κλείσουν πρόωρα λόγω της παραμονής των Χριστουγέννων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών διαπραγματεύτηκαν κοντά στο όριο κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά το γεγονός ότι ο S&P 500 σημείωσε επίσης ιστορικό ρεκόρ κλεισίματος.