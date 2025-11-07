Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές εν μέσω ανησυχιών για την αποτίμηση της AI

Μεικτά πρόσημα σημειώνουν οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Παρασκευής, εν μέσω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, παραμένει αμετάβλητος, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,02% στις 568,02 μονάδες. Αμετάβλητος παραμένει και ο DAX της Φρανκφούρτης στις 23.744,78 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου υποχωρεί 0,27% στις 9.709,95 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού σημειώνει μικρή άνοδο 0,13% στις 7.975,36 μονάδες, ενώ και ο FTSE MIB στην Ιταλία κερδίζει 0,3% στις 43.200 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα την Πέμπτη, με τους περισσότερους τομείς και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κλείνουν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος μετά από μια πολυάσχολη ημέρα. Ο «κολοσσός» στον τομέα των ποτών Diageo ήταν ένας από τους μεγαλύτερους κινητήριους μοχλούς. Η μετοχή της εταιρείας έπεσε 6,5% μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους από την εισηγμένη στο Λονδίνο εταιρεία, η οποία επικαλέστηκε την αδυναμία των αγορών της Κίνας και των ΗΠΑ.

Καθώς συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, μεταξύ των εταιρειών που θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους την Παρασκευή είναι οι Richemont, International Consolidated Airlines Group SA, Daimler Truck Holding AG, Amadeus IT Group SA, Cellnex Telecom SA και OTP Bank NYRT.

Οι επενδυτές θα δώσουν επίσης προσοχή σε μια σειρά δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων εισαγωγών και εξαγωγών στη Γερμανία και των εμπορικών στοιχείων της Γαλλίας. Ο δείκτης τιμών κατοικιών του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται επίσης σήμερα.

Οι ανακοινώσεις ακολουθούν τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες είδαν την Τράπεζα της Αγγλίας και την κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας να διατηρούν σταθερά τα επιτόκια.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Andrew Bailey, σηματοδότησε στο CNBC ότι έρχονται μειώσεις επιτοκίων, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν πλέον μια μείωση επιτοκίων πριν από τα Χριστούγεννα.