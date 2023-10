Με μεικτά πρόσημα «έκλεισε» η Wall Street

Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τρίτης, αν και νωρίτερα είχαν κινηθεί σε ανοδικό έδαφος.

Σαφώς και οι τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου στο Ισραήλ δεν ευνόησαν το κλίμα.

Στο ταμπλό ο δείκτης Dow Jones κατάφερε να παραμείνει οριακά σε θετικό έδαφος με αύξηση 0,04% στις 33.997 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο S&P 500 έχασε 0,01% στις 4.373 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κάμψη ύψους 0,25% με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στις 13.533 μονάδες.

Οι αυξανόμενες αποδόσεις έχουν πιέσει την ευρύτερη αγορά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές αυστηρότερης πολιτικής της Federal Reserve για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο. Οι επενδυτές έχουν επίσης εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στην παγκόσμια οικονομία.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα για τις λιανικές πωλήσεις και τη βιομηχανική παραγωγή ξεπέρασαν με ευκολία τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο η Fed να αποφασίσει να κρατήσει πιο αυστηρή στάση για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, πιέζοντας ακόμα περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν άλμα 0,7% τον Σεπτέμβριο, έναντι της εκτίμησης των αναλυτών για αύξηση 0,3%.

Πάντως, από το αρνητικό ρεύμα στην αγορά δεν έλειψαν και οι θετικές εξαιρέσεις κυρίως σε συνέχεια των βελτιωμένων εταιρικών επιδόσεων. Ανάμεσα τους η Lockheed Martin, η Bank of America, η Bank of New York Mellon, καθώς και η Dollar Tree και η Tripadvisor μετά την αναβάθμιση των μετοχών τους από την Goldman Sachs.