Κέρδη στις ασιατικές αγορές με το βλέμμα των επενδυτών στραμμένο στην απόφαση της Κίνας για τα επιτόκια

Ανοδικά κινήθηκαν τη Δευτέρα οι ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Κίνας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Ειδικότερα, ο ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε κέρδη κατά 1,10% στις 8.795,7 μονάδες, όπως και ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας κατά 0,02% στις 50.412,87 μονάδες.

Επίσης, ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε άνοδο 0,05% στις 26.185,6 μονάδες. Ομοίως και ο SHANGHAI του ομόνυμου χρηματιστηρίου κατά 0,07% στις 3.919,979 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άλμα 2,12%, κλείνοντας στις 4.105,93 μονάδες, ενώ ο δείκτης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 1,52%, στις 929,14 μονάδες.

Πτώση σημείωσε μόνο ο δείκτης HSI του Χανγκ Σενγκ κινήθηκε πτωτικά κατά 0,15% στις 25.764,17 μονάδες.

Σημειώνεται ότι, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) διατήρησε το επιτόκιο αναφοράς δανείων ενός έτους στο 3% και το πενταετές στο 3,5%, παρατείνοντας για έβδομη διαδοχική συνεδρίαση τη στάση αναμονής.

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή, στη Wall Street, οι μετοχές κατέγραψαν τη δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, με ώθηση από τη μετοχή της Oracle, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Τεχνητή Νοημοσύνη ανέκτησε δυναμική μετά από περίοδο έντονης μεταβλητότητας.