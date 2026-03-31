Κέρδη στην Wall Street

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Τρίτη, καθώς δημοσίευμα έδωσε στους επενδυτές νέες ελπίδες ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε σύντομα να τελειώσει.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones ενισχύεται 2,13% στις 46.179 μονάδες, o S&P 500 ανεβαίνει 2,5% στις 6.502 μονάδες και ο Nasdaq κερδίζει 3,4% στις 21.500 μονάδες.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως ήταν πρόθυμος να τερματίσει τις στρατιωτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.

Κατόπιν αυτού, ο τεχνολογικός κλάδος, που βρισκόταν υπό πίεση από την αρχή της σύγκρουσης, σημείωσε μία γενικευμένη άνοδο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) κινήθηκε κατά 1,5% υψηλότερα. Η Nvidia ενισχύθηκε κατά 1%, ενώ η Microsoft κατέγραψε άνοδο 2%.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν υψηλές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 4%, ξεπερνώντας τα 117 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο σχεδόν 1%, πάνω από τα 103 δολάρια ανά βαρέλι.

Η Wall Street προέρχεται από μια μικτή συνεδρίαση. Ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχώρησαν, ενώ ο Dow κατέγραψε οριακά κέρδη.

Οι απώλειες της Δευτέρας για τον S&P 500 τον φέρνουν λίγο πάνω από 9% κάτω από το υψηλό κλεισίματός του και οφείλονται στις πτώσεις του τεχνολογικού κλάδου, ο οποίος υποχώρησε πάνω από 1%. O Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στη B. Riley Wealth Management, δήλωσε ότι η πρόσφατη υποχώρηση ενδέχεται να αντικατοπτρίζει μια τυπική επαναφορά της αγοράς και όχι κάτι ασυνήθιστο.

«Υπάρχουν διάφορα αφηγήματα σε εξέλιξη, αλλά νομίζω ότι οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές πρέπει να έχουν κατά νου ότι οι διορθώσεις της τάξης του 10% είναι φυσιολογικές. Συμβαίνουν συνεχώς. Κατά μέσο όρο, κάθε δύο χρόνια έχουμε μια διόρθωση 10%», δήλωσε στο CNBC. «Είναι επίσης σημαντικό οι επενδυτές να κατανοήσουν ότι η μεταβλητότητα στις μετοχές είναι το τίμημα που πληρώνεις για υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις.»

«Έχουμε δει διάσπαρτες θετικές ημέρες όταν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις καλών ειδήσεων», πρόσθεσε.

Η Τρίτη είναι και η τελευταία ημέρα του μήνα. Ο S&P 500 καταγράφει πτώση 7,8% τον Μάρτιο. Αν το ποσοστό διατηρηθεί, θα πρόκειται για τη χειρότερη μηνιαία επίδοση του δείκτη από τον Σεπτέμβριο του 2022 — όταν είχε καταγράψει πτώση 9,3%.