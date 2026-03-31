Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Nvidia έχει επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Marvell Technology, με την τελευταία να εντάσσεται στο οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης του αμερικανικού τεχνολογικού «κολοσσού».

Η συνεργασία αυτή διευκολύνει τη Marvell να σχεδιάζει εξατομικευμένη AI με δικό της δικτυακό εξοπλισμό και επεξεργαστές, ανέφεραν οι εταιρείες σε κοινή ανακοίνωση τους.

«Οι εταιρείες θα συνεργαστούν επίσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων προς υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και θα προωθήσουν παγκόσμια δικτύωση για AI, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων λύσεων οπτικής διασύνδεσης» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

Μετά από το deal, η μετοχή της Nvidia σημείωνε άνοδο 1,2% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης στην Wall Street ενώ η μετοχή της Marvell ανέβαινε 8,4%.