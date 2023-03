Κέρδη στη Wall Street - Στο μικροσκόπιο οι περιφερειακές τράπεζες

Οι επενδυτές πόνταραν στο τέλος της κρίσης για τις περιφερειακές τράπεζες και Dow, Nasdaq και S&P 500 έκλεισαν με άνοδο. Ειδικότερα ο Dow έκλεισε με κέρδη 1%, ο Nasdaq 1,79% και ο S&P 500 1,42%.

Oι περιφερειακές τράπεζες καταγράφουν κέρδη άνω του 1%, ενώ Goldman Sachs και άλλες μεγάλες τράπεζες κινήθηκαν ανοδικά. Την ίδια στιγμή στο Nasdaq Meta, Apple και Netflix σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, ενώ άλμα άνω του 15% κατέγραψε η Lululemon Athletica, καθώς ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Οι μετοχές της Micron σημείωσαν άνοδο άνω του 5% μετά την ανακοίνωση των μεγεθών του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία προχώρησε σε απομείωση αποθεμάτων ύψους 1,4 δισ. δολαρίων. Οι μετοχές ανέβηκαν χάρη στα σχόλια των στελεχών ότι τα θέματα αποθεμάτων βελτιώνονται. Άλλα ονόματα ημιαγωγών ακολούθησαν τη Micron, καθώς η Nvidia και η AMD σημείωσαν άνοδο άνω του 1%.

« Κάθε μέρα στη Wall Street που δεν υπάρχει κάποια αρνητική εξέλιξη, είναι καλή για τους επενδυτές» δηλώνει στο CNBC ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research. Ο ίδιος προσέθεσε πως πιστεύει ότι «η κατάρρευση της Silicon Valley Bank ταρακούνησε τις αγορές, ωστόσο η κρίση φαίνεται πως περιορίζεται σε αυτήν και να μην παίρνει συστημικά χαρακτηριστικά».

Oι ανησυχίες για τις τράπεζες φαίνεται πως υποχώρησαν μετά τις εξελίξεις που αφορούν την SVC. Ειδικότερα, η First Citizens Bank θα αγοράσει όλες τις καταθέσεις και τα δάνεια της Silicon Valley Bank από την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC), ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε ανακοίνωσή της.

Η αγορά από τη μονάδα First-Citizens Bank & Trust Company περιλαμβάνει την αγορά περίπου 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων των περιουσιακών στοιχείων της Silicon Valley Bank με έκπτωση 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε η FDIC. Η First Citizens με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα έχει ενεργητικό περίπου 109 δισεκατομμύρια δολάρια και συνολικές καταθέσεις 89,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η First Citizens BancShares αγόρασε όλα τα δάνεια και τις καταθέσεις της SVB και έδωσε στη FDIC δικαιώματα ανατίμησης μετοχών της αξίας έως και 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε αντάλλαγμα, ανέφερε η ρυθμιστική αρχή. Η First Citizens με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δεν αγόρασε άλλα περιουσιακά στοιχεία ή χρέη της SVB Financial Group, της πρώην μητρικής εταιρείας της Silicon Valley Bank.