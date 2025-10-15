Ισχυρή άνοδος στις ασιατικές αγορές, εν μέσω αισιοδοξίας των επενδυτών

Μεγάλα κέρδη κατέγραψαν για την Τετάρτη τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να «πατούν» πάνω στις προοπτικές περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ, την ώρα που φαίνεται ότι ο εμπορικός πόλεμος της Ουάσινγκτον με την Κίνα δεν προβληματίζει τους επενδυτές.

«Ψηλά» στην προσοχή των αγορών βρέθηκαν τα όσα δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ. Ο ίδιος «έδειξε» πως η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει άμεσα σε μείωση του ισολογισμού της (balance sheet).

Ακόμα, ο Πάουελ είπε πως η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε σταθερότερη βάση, αλλά προειδοποίησε ότι εμφανίζεται μια σημαντικά πιο αδύναμη αγορά εργασίας. Οι εν λόγω αναφορές «μεταφράζονται» από τους επενδυτές σε νέα μείωση των επιτοκίων της Fed κατά την επερχόμενη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας (FOMC) στις 29 Οκτωβρίου.

Στα του εμπορικού πολέμου, υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει ορισμένες εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, μεταξύ άλλων σε σχέση με το μαγειρικό λάδι.

Σημειώνεται πως την ερχόμενη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στην Κίνα η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του κομμουνιστικού κόμματος της χώρας. Σε αυτή αναμένεται να καταρτιστεί το οικονομικό πρόγραμμα της Κίνας για την επόμενη 5ετία, όπως και η αντίδραση του Πεκίνου στους δασμούς των ΗΠΑ.

Στην κίνηση των δεικτών, στην Ιαπωνία ο Nikkei έκλεισε με άνοδο 1,78% στις 47.682 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 ενισχύθηκε 1,03% στις 8.990 μονάδες, στη Νότια Κορέα ο Kospi ισχυροποιήθηκε 2,68% στις 3.657 μονάδες και στην Ινδία ο Nifty 50 ανεβαίνει 0,61% στις 25.298 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite ενισχύεται 1,13% στις 3.908 μονάδες, ο Shenzhen Component γράφει κέρδη 1,77% στις 13.122 μονάδες και ο CSI 300 σημειώνει άνοδο 1,44% στις 4.604 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ισχυροποιείται 1,89% στις 25.917 μονάδες.