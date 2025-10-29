Η «Χρυσή Εποχή» Τραμπ φέρνει το χρήμα πίσω στη Wall Street

Η Wall Street ίπταται με οδηγό την «υπέροχη Nvdia» και καταρρίπτει καθημερινά νέα υψηλά ρεκόρ. Δεν υπάρχει αύριο, ούτε δεύτερες σκέψεις. Όλα οδηγούν σε ανοιχτές αγορές με το βλέμμα στις συμφωνίες του προέδρου, που κερδίζουν περισσότερο χρόνο και σε λίγο δε θα μου φανεί παράξενο να δω και τον Μπάφετ να αλλάζει επενδυτική στρατηγική, (αν και ο σοφός διακρίνεται για την υπομονή του). Σήμερα με "άλμα" κοντά στο 2% ο Nikkei 225, στο Τόκιο, έφθασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τις 51.000 μονάδες για πρώτη φορά σήμερα, εν μέσω κλίματος αισιοδοξίας για τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Ιαπωνίας, αλλά και γύρω από τους αμερικανικούς δασμούς στην Κίνα.

Στην Ιαπωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε με την πρωθυπουργό της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι, πλαίσιο συμφωνίας για τη διασφάλιση της προμήθειας κρίσιμης σημασίας ορυκτών και σπάνιων γαιών μέσω εξόρυξης και επεξεργασίας. Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για «χρυσή εποχή» των ΗΠΑ, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του για μια εξαιρετική Wall Street! Σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταβαίνει στη Νότια Κορέα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, ενώ αύριο θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Ο Τραμπ, μάλιστα, ανέβασε τις προσδοκίες για εμπορικές συμφωνίες τόσο με την Κίνα, όσο και με τη Νότια Κορέα. Πιθανότατα θα συναντηθεί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και με τον Κιμ Γιονκ Ούν, καθώς η συμμαχία της Βόρειας Κορέας με την Ρωσία απασχολεί τον πρόεδρο.

Η Nvdia οδηγεί την Wall Street

Με άνοδο άνω των 6900 μονάδων τα futures του S&P 500 σήμερα στον απόηχο των χθεσινών ανακοινώσεων λίγο πριν την συνάντηση των δύο ηγετών. Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε ράλι άνω του 8%, καθώς ο Τραμπ σημείωσε ότι θα συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο, μεταξύ άλλων, για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Ο Τραμπ δήλωσε πριν από μήνες ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Nvidia να εξάγει στην Κίνα μια υποβαθμισμένη έκδοση του επεξεργαστή Blackwell. «Θα συζητήσουμε για τα Blackwell», δήλωσε ο Τραμπ, πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Σι. Χαρακτήρισε το τσιπ ως «super-duper» και είπε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έφερε πρόσφατα μια έκδοση τους στο Οβάλ Γραφείο.

Επίσης, σε νέα επενδυτική κίνηση προέβη η Nvidia, που χθες πραγματοποίησε επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο μετοχικό κεφάλαιο της φινλανδικής εταιρείας Nokia κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Η ξεχασμένη μετοχή της Nokia εκτινάχθηκε κατά 18% υψηλότερα μετά την ανακοίνωση.

Η φινλανδική εταιρεία θα εκδώσει πάνω από 166 εκατομμύρια νέες μετοχές, ενημερώνοντας ότι θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τα σχέδιά της στην Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Οι στρατηγικές κινήσεις της Nvdia με την Intel, την Nokia και τους υπόλοιπους υποψηφίους κινούνται στα πλαίσια της μεγέθυνσης της εταιρείας, που δε θα μπορεί να καταρρεύσει στο μέλλον, καθώς θα είναι πολύ μεγάλη και θα παρασύρει μαζί της πολλούς. Εν αναμονή των εξελίξεων με ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, το επενδυτικό δε μας απασχολεί τη δεδομένη στιγμή!

Η αντεπίθεση της Qualcomm

Στην αντεπίθεση και η Qualcomm που σημείωσε άνοδο 12% τη Δευτέρα, αφότου παρουσίασε δύο νέα τσιπ βελτιστοποιημένα για συμπερασματικούς υπολογισμούς, σχεδιασμένα για τεχνητή νοημοσύνη κέντρων δεδομένων, αμφισβητώντας την κυριαρχία της Nvidia στον χώρο. Η εταιρεία ημιαγωγών παρουσίασε τις κάρτες επιταχυντή και τα rack που βασίζονται σε τσιπ Qualcomm AI200 και AI250, στοχεύοντας σε φόρτους εργασίας γενετικής συμπερασματολογίας AI με αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι κορυφαίο στον κλάδο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Η AI200 διαθέτει 768 GB μνήμης LPDDR ανά κάρτα, ενώ η AI250 χρησιμοποιεί μια καινοτόμο αρχιτεκτονική υπολογισμού near-memory που προσφέρει πάνω από 10 φορές υψηλότερο αποτελεσματικό εύρος ζώνης μνήμης με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Και οι δύο λύσεις ενσωματώνουν άμεση ψύξη υγρού και υποστηρίζουν συνδεσιμότητα PCIe και Ethernet. Παράλληλα με την κυκλοφορία του προϊόντος, η Qualcomm ανακοίνωσε μια συνεργασία με την HUMAIN για την ανάπτυξη προηγμένης υποδομής AI στη Σαουδική Αραβία.

Η συμφωνία στοχεύει σε 200 μεγαβάτ λύσεων rack Qualcomm AI200 και AI250 από το 2026, τοποθετώντας τη Σαουδική Αραβία ως παγκόσμιο κόμβο AI. «Με τις κορυφαίες λύσεις υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της Qualcomm, διαμορφώνουμε τα θεμέλια του μέλλοντος της τεχνητής νοημοσύνης του Βασιλείου», δήλωσε ο Tareq Amin, Διευθύνων Σύμβουλος της HUMAIN. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Qualcomm, Cristiano Amon, πρόσθεσε: «Δημιουργώντας προηγμένα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζονται από τις κορυφαίες στον κλάδο λύσεις συμπερασμάτων της Qualcomm, βοηθάμε το Βασίλειο να δημιουργήσει ένα τεχνολογικό οικοσύστημα που θα επιταχύνει τις φιλοδοξίες του για τεχνητή νοημοσύνη να γίνει κόμβος ευφυούς πληροφορικής».

Συμπερασματικά, τα σχόλια του Προέδρου ενίσχυσαν τις ελπίδες των επενδυτών ότι θα καταλήξει τελικά σε μια συνολική συμφωνία με το Πεκίνο και θα μειώσει τις εντάσεις που κλιμακώνονται εδώ και μήνες μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Ως αποτέλεσμα το χρήμα επέστρεψε πίσω στη Wall Street, αφήνοντας πίσω την υπέροχη Ευρώπη που μας διαφήμιζε αμυντικές και τράπεζες, ως τον επόμενο στόχο των διεθνών κεφαλαίων.

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά παραμένει τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε αξία, τρεις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το ΑΕΠ και έχει δυο φορές περισσότερη ρευστότητα από τις ευρωπαϊκές αγορές. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία των «Magnificent 7» υπερβαίνει τα 21 τρισ. Δολάρια που είναι το ΑΕΠ της Κίνας, όπως και ολόκληρη η χρηματιστηριακή αξία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Η darling Nvdia ξεπέρασε χθες το ΑΕΠ της Γερμανίας (5 τρις). Υπό το πρίσμα των εξελίξεων δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι δυναμικές ευρωπαϊκές εταιρείες επιλέγουν να μετακινηθούν στην αμερικανική αγορά.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε την περασμένη εβδομάδα τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου, και υπογράμμισε την έντονη ανησυχία ότι οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών υστερούν όλο και περισσότερο σε σχέση με τις αμερικανικές. Απέχουμε πολύ από το να γίνουμε Wall Street! Μπορεί να φαίνεται ελκυστικό να πλησιάσεις την μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Όμως το παιχνίδι ήταν και πάντοτε θα είναι το ίδιο! Η Wall Street ψάχνει πάντοτε τα «θύματα» που θα ξεφορτώσει τις δικές τις ατασθαλίες.

Πριν μερικούς μήνες οι ευρωπαϊκές τράπεζες και αμυντικές αναβαθμίζονταν από τους αμερικάνικους οίκους ως οι επόμενες ευκαιρίες της χρονιάς καθώς φοβόταν τις «υπέροχες φούσκες» της Wall! Σήμερα οι ίδιοι οίκοι βλέπουν πτωτικές τάσεις στην Ευρώπη εώς 10-15% μέχρι το κλείσιμο της χρονιάς, ενώ αναβαθμίζουν τις αγορές των ΗΠΑ και τις «υπέροχες μετοχές» τους. Ως αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα βλέπουμε την σημαντική υστέρηση και το μούδιασμα των ευρωπαϊκών αγορών, ενώ στο ΧΑ πολλές μετοχές σηματωροί παραμένουν στο -15% με -20% χαμηλότερα πλην των αγαπημένων δεικτοβαρών τραπεζών.

Η συνέχεια αναμένεται με ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς το επενδυτικό δε δύναται να μας απασχολεί στα σοβαρά τη δεδομένη στιγμή, τώρα που ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει πλατφόρμα στοιχηματική για ότι κυκλοφορεί στον πλανήτη και το Truth Social! Ωστόσο, ο Οκτώβριος έχει ακόμα 3 εργάσιμες!