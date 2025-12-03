Wall Street

H λέξη, η οποία κάνει με διαφορά την εμφάνιση της ανάμεσα σε όλες τις άλλες, στις εκθέσεις και στις παρουσιάσεις των επενδυτικών και χρηματιστηριακών οίκων, σχετικά με την πορεία των αγορών το 2026, είναι η ΑΙ, δηλαδή η Τεχνητή Νοημοσύνη. Με δυο λόγια σχεδόν οι πάντες, περιμένουν σχεδόν τα πάντα, από τις μετοχές του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης. Και τα υπόλοιπα τα περιμένουν από την Fed και τις αποφάσεις της για τα επιτόκια.

Η JPMorgan εκτιμά ότι και το 2026 θα είναι ακόμα μία πολύ καλή χρηματιστηριακή χρονιά για τους Αμερικανούς επενδυτές. Σύμφωνα με τους αναλυτές της, ο S&P500 θα συνεχίσει να σκαρφαλώνει τον «Τοίχο της Ανησυχίας» της Τεχνητής Νοημοσύνης, διαψεύδοντας με αυτόν τον κατηγορηματικό τρόπο τις ανησυχίες για ύπαρξη φούσκας. Η ορμή του τομέα της ΑΙ εξαπλώνεται σε ολοένα και περισσότερες εταιρείες παρεμφερών κλάδων και στις αντίστοιχες μετοχές τους.

Παρά τις ευρύτερες ανησυχίες για φούσκα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και για υψηλές αποτιμήσεις, η JPMorgan θεωρεί ότι οι τρέχοντες υψηλοί πολλαπλασιαστές κερδών (τιμής/κέρδη - Ρ/Ε) αντικατοπτρίζουν με δίκαιο και ορθολογικό τρόπο την αναμενόμενη ανάπτυξη των κερδών πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο, καθώς και την έκρηξη των κεφαλαιακών δαπανών (Capex). Κρίνοντας τις -υπερβολικές κατά πολλούς- αποτιμήσεις των εταιρειών, ως πλήρως δικαιολογημένες.

Η τράπεζα προβαίνει σε πρόβλεψη των 7.500 μονάδων για τον S&P500, στηριζόμενη πάνω στην αναμενόμενη αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) 13%–15% για το 2026. Η οποία επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του Q3 του 2025, οι εταιρείες του S&P 500 αύξησαν τα κέρδη τους κατά 13,4% σε σχέση με το αντίστοιχο Q3 του 2024.

Ωστόσο, εάν το σενάριο βελτίωσης του πληθωρισμού, επιτρέψει στην Fed να προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις των επιτοκίων μέσα στο 2026, και εάν συνεχιστεί η πολιτική της απορρύθμισης της αγοράς, τότε η JPMorgan ανεβάζει τον στόχο της μέχρι και τις 8.000 μονάδες.

Η UBS τιτλοφόρησε την πρόσκληση της, στην επενδυτική της ημερίδα, ως «η Wall Street δίνει ακόμα μία ψήφο εμπιστοσύνης στο ράλι που κινείται από την ΑΙ», ορίζοντας την τιμή στόχο για τον S&P5000 τις 7.500 μονάδες. Για να θεμελιώσει την πρόβλεψη της επικαλείται τα ισχυρά εταιρικά κέρδη στον ανθεκτικό τεχνολογικό κλάδο. Κέρδη τα οποία διαχέονται από τις εταιρείες που καθοδηγούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με την πρόσφατη παρουσίαση της για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές, η UBS προβλέπει αύξηση κερδών ανά μετοχή του S&P 500 κατά 14,4% σε ετήσια βάση για το 2026. Περίπου το 50% αυτών των κερδών αναμένεται να προέλθει από τον τεχνολογικό τομέα. Που αποτελεί ένδειξη ότι οι περίφημες «Magnificent Seven», δηλαδή η Apple, η Microsoft, η Amazon, η Alphabet, η Meta, η Nvidia και η Tesla θα συνεχίσουν να σέρνουν τον χορό των εταιρικών κερδών, ακόμα κι αν οι υπόλοιποι κλάδοι εμφανίζουν σημαντική υστέρηση.

Η UBS εκτιμά ότι το σύνολο των κεφαλαιακών δαπανών (Capex) θα δώσει ώθηση και αύξηση της τάξης του 0,78% στο αμερικανικό ΑΕΠ και αν συνυπολογιστούν και οι δαπάνες για λογισμικό, έρευνα και ανάπτυξη, τότε θα αποτελέσει το 1,4% του ΑΕΠ. Επομένως, και για την UBS, η ανάπτυξη των ΗΠΑ είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο στοίχημα στην AI, με τις επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές δεδομένων, να δίνουν τον τόνο στα χρηματιστήρια.

Η Barclays εκτιμά ότι ο S&P500 θα βρεθεί στο τέλος του 2026 στις 7.400 μονάδες, η οποία προς το παρόν είναι η χαμηλότερη εκτίμηση. Ο προηγούμενος στόχος της ήταν οι 7.000 μονάδες. Οι 7.400 μονάδες βασίζονταν στην εκτίμηση για $295 ανά μετοχή, ενώ η νεότερη εκτίμηση της αναφέρεται σε $305 ανά μετοχή. Η βρετανική τράπεζα επικαλείται τα ισχυρότερα κέρδη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, αλλά και την χαλαρότερη νομισματική πολιτική. Και σημειώνει ότι οι αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed θα υποστηρίξουν τις αποτιμήσεις, ιδίως των κυκλικών μετοχών και των μετοχών ανάπτυξης.

Η Deutsche Bank, κάνει την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη για την Wall Street, βλέποντας τον S&P 500 στις 8.000 μονάδες στα τέλη του 2026. Η πρόβλεψη εδράζεται πάνω στην εκτίμηση της ότι τα κέρδη ανά μετοχή για τον S&P500 θα φτάσουν τα $320, δικαιολογώντας με αυτόν τον τρόπο ένα Ρ/Ε 25. Η Deutsche Bank σημειώνει ότι οι επενδύσεις στην ΑΙ, θα προσφέρουν νέα σημαντικά κέρδη στις εταιρείες λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας.

Η κούρσα επενδύσεων στην ΑΙ, θα φέρει τον S&P500 στις 7.500 μονάδες σύμφωνα με την HSBC. Χαρακτηρίζει το 2026, έτος «ΑΙ trade» με την αύξηση των κερδών των εταιρειών που συνθέτουν τον S&P500 να την υπολογίζει στο 12%. H HSBC αναφέρεται σε οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ δυο ταχυτήτων, γνωστή και ως ανάπτυξη τύπου «Κ», η οποία αποτυπώνει το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες θα κινηθούν ανοδικά και κάποιες καθοδικά. Δηλαδή, αναφέρεται σε οικονομία δυο ταχυτήτων.

Σε ανάπτυξη της οικονομίας τύπου «Κ», αναφέρεται και η Goldman Sachs, με τον στόχο για τον S&P500 να βρίσκεται για το 2026 στις 6.900 μονάδες. Υποστηρίζει ότι 2026 θα είναι το έτος της «πλήρους ανάπτυξης» της ΑΙ, με τις αντίστοιχες συνολικές κεφαλαιακές επενδύσεις να ξεπερνούν τα $80 δισ. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή για τον S&P500 θα φτάσουν τα $288, με την ποσοστιαία αύξηση να υπερβαίνει το 13,6%. Όσον αφορά την πολιτική της Fed, αναμένει τα επιτόκια να υποχωρήσουν μέχρι το 3% με 3,25%.