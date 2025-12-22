Ευρωαγορές: Υποτονικό το άνοιγμα παρά τη στήριξη από τις μετοχές τεχνολογίας και εμπορευμάτων

Με μεικτά πρόσημα ξεκινούν την εβδομάδα των Χριστουγέννων οι ευρωαγορές, καθώς η θετική διάθεση της προηγούμενης εβδομάδας που είχε «πρασινίσει» τους δείκτες φαίνεται σιγά σιγά να εξασθενεί.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX600 παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος με οριακές απώλειες της τάξης του 0,02% στις 587,4 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,19% στις 24.341,83 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,35% στις 9862,85 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού σημειώνει απώλειες κατά 0,25% στις 8.131 μονάδες. Αμετάβλητος ουσιαστικά παραμένει ο FTSE MIB στο Μιλάνο με οριακές απώλειες κατά 0,02% διαμορφωμένος στις 44.750,5 μονάδες.

Στη διαμόρφωση του ταμπλό, σημαντική στήριξη παρείχαν οι εταιρείες τεχνολογίας και εμπορευμάτων, την ώρα που οι επενδυτές ξεκίνησαν «μουδιασμένα» μετά το ρεκόρ κλεισίματος της προηγούμενης συνεδρίασης ενόψει και των αργιών λόγω των εορτών.

Ο STOXX 600 σημείωσε άνοδο άνω του 1% την περασμένη εβδομάδα, μετά την επιβράδυνση του πληθωρισμού των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, η οποία ενίσχυσε τις προσδοκίες για επιπλέον μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια πολιτικής και υιοθέτησε μια πιο θετική άποψη για την οικονομία της Ευρωζώνης.

Οι περισσότεροι τομείς υποχώρησαν μετά τα ισχυρά κέρδη της Παρασκευής. Ωστόσο, οι μετοχές τεχνολογίας .SX8P σημείωσαν άνοδο 0,6% μετά την πτώση 0,9% την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι τομείς που συνδέονται με τις πρώτες ύλες σημείωσαν άνοδο, με τις μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών .SXPP να σημειώνουν άνοδο 1,2% μετά την πρώτη υπέρβαση των 4.400 δολαρίων από τις τιμές του χρυσού και την επίτευξη ρεκόρ από τις τιμές του χαλκού.

Οι εταιρείες πετρελαίου .SXEP σημείωσαν άνοδο 0,3%, ακολουθώντας την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρίσκεται η ανακοίνωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των ΗΠΑ, ένας από τους τελευταίους οικονομικούς δείκτες πριν από την έναρξη των διακοπών των αγορών αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Στον τομέα των μετοχών, η Abivax ABVX.PA σημείωσε άνοδο 10% μετά από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με νέες φήμες για απόπειρα εξαγοράς από τον αμερικανικό φαρμακευτικό «κολοσσό» Eli LillyLLY.N.