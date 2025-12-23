Ευρωαγορές: Θετικό το άνοιγμα της Τρίτης χάρη στα κέρδη στον τομέα της υγείας

Θετικά πρόσημα, έστω και οριακά, σημειώνουν τα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Τρίτης, καθώς τα κέρδη του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, που τροφοδοτήθηκαν από την έγκριση της αμερικανικής αγοράς για το χάπι απώλειας βάρους της Novo Nordisk, αντιστάθμησαν τις απώλειες στις μετοχές των εταιρειών που απευθύνονται στους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,27% στις 588,34 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,19% στις 24.341,62 μονάδες. Ο FTSE 100 του Λονδίνου κερδίζει 0,11% στις 9.876,8 μονάδες. Αμετάβλητος παραμένει ο CAC του Παρισιού με οριακά κέρδη 0,01% στις 8.122,04 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει και αυτός οριακή άνοδο της τάξης του 0,14% στις 44.655,5 μονάδες.

Οι μετοχές της Novo Nordisk σημείωσαν άνοδο 5,8% μετά την έγκριση του χαπιού απώλειας βάρους από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) τη Δευτέρα, δίνοντας στη φαρμακευτική εταιρεία σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ολοένα και πιο κερδοφόρα αγορά διαχείρισης βάρους.

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης .SXDP σημείωσε άνοδο 0,8%, τη μεγαλύτερη μεταξύ των ομολόγων του. Οι μετοχές των καταναλωτικών αγαθών είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση, με ορισμένες μετοχές πολυτελών αγαθών, όπως η Richemont CFR.S, να σημειώνουν πτώση. Ο τομέας της ενέργειας .SXEP σημείωσε πτώση 0,1%, μετά από τέσσερις συνεχόμενες συνεδρίες με κέρδη.

Τα στοιχεία για το ΑΕΠ των ΗΠΑ του τρίτου τριμήνου, τα οποία αναμένεται να δείξουν ότι η αμερικανική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς, θα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής σε μια εβδομάδα με λίγα άλλα σημαντικά στοιχεία.