Ευρωαγορές: Σταθεροποιητικές τάσεις μετά το ρεκόρ της Δευτέρας

Οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τρίτης δεν σημειώνουν αξιόλογες μεταβολές, κάνοντας μια παύση μετά την επίτευξη του υψηλού ρεκόρ από τον δείκτη αναφοράς στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί στην τελευταία εβδομάδα του έτους.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι ουσιαστικά αμετάβλητος (+0,08%) παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών.

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, ο δείκτης αναφοράς είναι έτοιμος να καταγράψει ισχυρά κέρδη σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.

Την Τρίτη, οι κινήσεις στις μεγάλες περιφερειακές αγορές ήταν επίσης συγκρατημένες, με τον FTSE στο Λονδίνο να σημειώνει άνοδο 0,1%, ενώ στο Παρίσι ο CAC δεν έχει αξιόλογες μεταβολές (-0,06%). Κέρδη καταγράφει (+0,46%) στο Μιλάνο ο FTSE MIB.

Οι μετοχές βασικών πόρων οδηγούν την κούρσα των κερδών στον STOXX 600, με άνοδο 1,04%, καθώς το ασήμι και ο χρυσός σταθεροποιήθηκαν μετά από μια απότομη υποχώρηση από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι τράπεζες καταγράφουν επίσης άνοδο 0,7%, ενώ ο τομέας της αεροδιαστημικής και της άμυνας κινείται ανοδικά 0,2%.

Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές του τομέα της υγείας και των καταναλωτικών αγαθών είναι οι κύριοι παράγοντες που τραβούν τον δείκτη προς τα κάτω, σημειώνοντας πτώση 0,1% και 0,2% αντίστοιχα.

Οι συναλλαγές αναμένεται να είναι περιορισμένες αυτή την εβδομάδα, λόγω των διακοπών της Πρωτοχρονιάς. Με περιορισμένες εταιρικές ειδήσεις και λίγους προγραμματισμένους καταλύτες που θα καθοδηγήσουν την πορεία της αγοράς, οι αγορές θα επικεντρωθούν περισσότερο από το συνηθισμένο στα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Δεκέμβριο, τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα σήμερα.