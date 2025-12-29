Ευροαγορές: Πτώση στις αμυντικές μετοχές και απώλειες για Leonardo και Rheinmetall

Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν την τελευταία χρηματιστηριακή εβδομάδα του έτους με ήπιες απώλειες, κινούμενες κοντά στα επίπεδα ισορροπίας, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί εν μέσω χαμηλών όγκων συναλλαγών λόγω των εορτών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 0,06%, στις 588,36 μονάδες, λίγο μετά το άνοιγμα, αφού νωρίτερα είχε κινηθεί οριακά υψηλότερα.

Ο DAX στη Γερμανία κατέγραφε πτώση 0,25%, ο CAC 40 στο Παρίσι υποχωρούσε κατά 0,05%, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινούνταν επίσης ελαφρώς χαμηλότερα. Στην Ιταλία, ο FTSE MIB σημείωνε απώλειες 0,35%.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου στην Ευρώπη δέχθηκαν πιέσεις στη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών, μετά τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου για την ειρήνη στην Ουκρανία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η μετοχή της Leonardo υποχωρούσε κατά 3,9%, ενώ οι Kongsberg, Hensoldt, Rheinmetall και Saab κατέγραφαν απώλειες μεταξύ 2% και 3%. Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense σημείωνε πτώση 1,3%.

Στον αντίποδα, η γαλλική βιοτεχνολογική εταιρεία Abivax ενισχυόταν κατά 3,1%, συγκαταλεγόμενη στους κορυφαίους κερδισμένους του ευρωπαϊκού δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, εν μέσω φημών εξαγοράς και αυξημένης αισιοδοξίας για το βασικό της φαρμακευτικό σκεύασμα κατά της ελκώδους κολίτιδας.

Οι συναλλαγές αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες αυτή την εβδομάδα, καθώς συνεχίζονται οι χριστουγεννιάτικες αργίες και οι αγορές θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη λόγω Πρωτοχρονιάς.

Η προοπτική επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία πριν το τέλος του έτους φαίνεται να απομακρύνεται, παρά το γεγονός ότι Τραμπ και Ζελένσκι δήλωσαν την Κυριακή ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι παραμένουν «ένα ή δύο πολύ δύσκολα ζητήματα».

Στις αγορές εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις εξελίξεις γύρω από ενδεχόμενη συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Το αμερικανικό αργό σημείωνε άνοδο 1% στα 57,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχυόταν επίσης κατά 1%, στα 61,27 δολάρια.

Την ίδια ώρα, το ασήμι ξεπέρασε προσωρινά τα 80 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά, πριν περιορίσει τα κέρδη του, ενώ ο χρυσός υποχωρούσε κατά 1,2%, στα 4.499 δολάρια ανά ουγγιά.

Δεν έχουν προγραμματιστεί σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή μακροοικονομικών στοιχείων στην Ευρώπη για σήμερα.