Ευρωαγορές: Επιφυλακτικό άνοιγμα με το βλέμμα στους δασμούς

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται στο άνοιγμα της Πέμπτης οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι traders αξιολογούν το τι θα γίνει με τους δασμούς του Τραμπ.

Ο δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,1% κατά το άνοιγμα και οι μετοχές του ταξιδιωτικού τομέα υποχωρούν 1,3%, καθώς οι αρνητικές προβλέψεις της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Jet2 έπληξαν τον τομέα των ταξιδιών και του ελεύθερου χρόνου, ενώ οι μετοχές του τεχνολογικού τομέα — οι οποίες υπέστησαν απώλειες αυτή την εβδομάδα λόγω του γενικού κλίματος αποφυγής κινδύνου — σημειώνουν άνοδο 0,3%.

Η Porsche υποχωρεί σχεδόν 1%, καθώς η μετοχή του κατασκευαστή πολυτελών αυτοκινήτων επρόκειτο να υποβιβαστεί στον γερμανικό δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης μετά τις πρόσφατες απώλειες της μετοχής της, που επλήγη από τους αμερικανικούς εισαγωγικούς δασμούς και την εξασθένιση της ζήτησης στην κινεζική αγορά, η οποία αποτελεί βασική αγορά για την εταιρεία.

Αργότερα, το ενδιαφέρον θα στραφεί στις δημοπρασίες ομολόγων στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκονται στο επίκεντρο της πώλησης ομολόγων στην Ευρώπη.

Στις άλλες αγορές, στη Φρανκφούρτη ο DAX καταγράφει κέρδη 0,33% και στο Λονδίνο ο FTSE κινείται ανοδικά 0,17%, όπως και στο Μιλάνο ο FTSE MIB (+0,1%). Στο Παρίσι ο CAC σημειώνει πτώση 0,14%.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των δασμών του Τραμπ, μετά την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου την περασμένη εβδομάδα που έκρινε παράνομους τους περισσότερους από αυτούς. Την Τετάρτη το βράδυ, ο πρόεδρος ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να δεχτεί και να αποφανθεί γρήγορα επί της έφεσης που ζητά την αναίρεση της απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου.

Ο Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει τα επιχειρήματα της έφεσης του στις αρχές Νοεμβρίου και να εκδώσει τελική απόφαση σχετικά με τη νομιμότητα των αμφισβητούμενων δασμών αμέσως μετά, σύμφωνα με έγγραφα που έλαβε το NBC News από τους ενάγοντες στην υπόθεση.