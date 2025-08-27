Δεν «πείθει» η προσπάθεια ανάκαμψης στις ευρωαγορές - Η προσοχή στη Γαλλία 

Μεικτά πρόσημα σημειώνουν για την Τετάρτη τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, στον απόηχο των μεγάλων απωλειών που προκάλεσαν την Τρίτη οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται πως στη δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πρωθυπουργός, Φρανσούα Μπαϊρού ανακοίνωσε πως θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο, στις 8 Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια να εδραιώσει την εξουσία του και να υλοποιήσει τη δημοσιονομική πολιτική του.

Για πολλούς αναλυτές η Γαλλία εισέρχεται σε μια περίοδο αστάθειας ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της ψήφου εμπιστοσύνης.

Το σκεπτικό εδώ είναι ότι ακόμη και αν κερδίσει ο Μπαϊρού την ψήφο εμπιστοσύνης, το πραγματικό τεστ θα είναι η ψήφιση του ίδιου του προϋπολογισμού αργότερα μέσα στη χρονιά.

Aν όμως καταρρεύσει η κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο, ποια είναι τα επόμενα σενάρια; O πρόεδρος Μακρόν μπορεί να ορίσει νέο πρωθυπουργό, να ζητήσει συγκατάθεση για ανασχηματισμό ή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Πέρα από τις εξελίξεις στη Γαλλία, οι αγορές έχουν στραμμένη την προσοχή τους και στην Nvidia.

Ο «κολοσσός» της Τεχνητής Νοημοσύνης θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου το βράδυ της Τετάρτης, τα οποία παρακολουθούνται στενά ως ένδειξη για τον κλάδο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για μια τεχνολογική φούσκα.

Η εικόνα στα ταμπλό