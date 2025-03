«Βουτιά» στο χρηματιστήριο της Τουρκίας και τη λίρα μετά τη σύλληψη Ιμάμογλου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κλιμακώνει την επιχείρηση «εκκαθάρισης» των πολιτικών του αντιπάλων, με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, να αποτελεί το τελευταίο «θύμα» αυτής της στρατηγικής. Η σύλληψη του Ιμάμογλου από τις τουρκικές αρχές είχε άμεσες επιπτώσεις τόσο στο πολιτικό σκηνικό όσο και στις αγορές, προκαλώντας αναταραχή στα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία και το χρηματιστήριο.

Η τουρκική λίρα υπέστη ισχυρές πιέσεις, σημειώνοντας πτώση άνω του 5% έναντι του δολαρίου, ενώ το sell-off στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης προκάλεσε διακοπή των συναλλαγών. Ο δείκτης αναφοράς Borsa Istanbul 100 κατέγραψε πτώση 6,9% στο άνοιγμα, ενεργοποιώντας τους κανόνες διακοπής διαπραγμάτευσης, και μετά την επαναλειτουργία οι μετοχές διαπραγματεύονταν 4,6% χαμηλότερα.

Turkish police arrested Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, a key Erdogan rival, over alleged corruption & terror links. His university diploma was revoked just a day prior, disqualifying him from a presidential run. Turkish stocks sank 7%, triggering a trading halt, bond yields… pic.twitter.com/CyONY80RGH — Wall St Engine (@wallstengine) March 19, 2025

Παράλληλα, οι αποδόσεις των τουρκικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα του έτους, με το 10ετές ομόλογο να σημειώνει αύξηση 175 μονάδων βάσης, αγγίζοντας το 29,94%. Οι επενδυτές αποχώρησαν μαζικά από τα τουρκικά assets, φοβούμενοι τη ραγδαία αύξηση του πολιτικού κινδύνου μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου.

Turkish stocks sank almost 7% and 10-year government yields surged to the highest level this year after Ekrem Imamoglu, a political rival to President Recep Tayyip Erdogan, was detained. The lira extended a record low.https://t.co/XJFUT2iv3Z via @Daphniful pic.twitter.com/bWz0BMncHo — Stuart Wallace (@StuartLWallace) March 19, 2025

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης τέθηκε υπό κράτηση το πρωί της Τετάρτης, μία ημέρα αφότου οι τουρκικές αρχές ανακάλεσαν το πανεπιστημιακό του δίπλωμα, κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια αποκλεισμού του από την πολιτική σκηνή. Ο Ιμάμογλου, ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς της Τουρκίας, θεωρείται βασικός διεκδικητής της προεδρίας, έχοντας κερδίσει τον εκλεκτό υποψήφιο του Ερντογάν στις τελευταίες δημοτικές εκλογές της Κωνσταντινούπολης.

Την Κυριακή επρόκειτο να ανακηρυχθεί υποψήφιος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης. Η σύλληψή του, ωστόσο, αλλάζει άρδην τις πολιτικές ισορροπίες και δημιουργεί ερωτήματα για τις επόμενες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν.

«Τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία δέχονται ισχυρές πιέσεις πώλησης», ανέφερε ο Piotr Matys, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην In Touch Capital Markets. «Για πολλούς επενδυτές, αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια σαφή ένδειξη ότι ο πρόεδρος Ερντογάν επιχειρεί να εδραιώσει περαιτέρω την εξουσία του, αποκλείοντας τον ισχυρότερο πολιτικό του αντίπαλο από τις εκλογές του 2028. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών».

Η πολιτική κρίση στην Τουρκία εντείνεται, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει τη σύλληψη Ιμάμογλου ως ξεκάθαρη πολιτική δίωξη. Την ίδια στιγμή, οι αγορές αντιδρούν αρνητικά, ενώ διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν για περαιτέρω κλιμάκωση της αστάθειας στη χώρα.