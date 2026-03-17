Ασία: Υποτονικό κλίμα με κερδισμένες τις τεχνολογικές μετοχές-Αύξησε τα επιτόκια η Τράπεζα της Αυστραλίας

Η επιφυλακτικότητα διατηρείται στις ασιατικές αγορές με τις εταιρείες τεχνολογίας πάντως να καταγράφουν κέρδη την Τρίτη ενώ η Τράπεζα της Αυστραλίας προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Οι αγορές πήραν μια ώθηση από το κλείσιμο στη Wall Street και οι μετοχές τεχνολογίας πήραν τα πάνω τους λόγω της αισιοδοξίας γύρω από το ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Nvidia.

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε το επιτόκιο της κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,10% με μια αρκετά «στενή» απόφαση 5-4 την Τρίτη, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει πάνω από τον στόχο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η κεντρική τράπεζα επεσήμανε την αύξηση του κόστους καυσίμων που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ως βασικό ανοδικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η πολιτική μπορεί να χρειαστεί να παραμείνει περιοριστική.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με άνοδο 0,36% μετά την απόφαση.

Υπενθυμίζεται πως η Fed αναμένεται να ανακοινώσει την πολιτική της απόφαση την Τετάρτη, ενώ η Τράπεζα της Ιαπωνίας ολοκληρώνει τη συνεδρίασή της στις 19 Μαρτίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia Jensen Huang, παρουσίασε νέα συστήματα και gadgets ΤΝ στο συνέδριο GTC της εταιρείας, ενισχύοντας το κλίμα για τους κατασκευαστές τσιπ και τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας ήταν στους κερδισμένους καθώς σημείωσε άνοδο 1,6%, με τη μετοχή της Samsung Electronics να ανεβαίνει σχεδόν 5%.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας παρέμεινε αμετάβλητος (-0,09%) ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX έκλεισε με άνοδο 0,45%.

Ο Shanghai Composite της Κίνας έκλεισε με απώλειες 0,85%, ενώ ο δείκτης blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 κατέγραψε κι αυτός απώλειες 0,7%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε με οριακά κέρδη 0,14%.