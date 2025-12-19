Ασία: Θετικό κλίμα στις αγορές με φόντο την αύξηση - ρεκόρ στα επιτόκια από την BOJ

Με κέρδη έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Παρασκευή, με τον Nikkei να καταγράφει άνοδο 1% μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει το επιτόκιο της σε υψηλό 30 ετών.

Η απόφαση για αύξηση των επιτοκίων στο 0,75% ήταν ευρέως αναμενόμενη και οι αγορές είχαν στοιχηματίσει σε μία μόνο περαιτέρω αύξηση το επόμενο έτος στο 1,0%, παρόλο που ο Ιάπωνας κεντρικός τραπεζίτης είχε υποδείξει ότι το ουδέτερο εύρος για τα επιτόκια θα κυμαινόταν από 1,0% έως και 2,5%.

Οι επενδυτές είναι ιδίως προσεκτικοί σε περίπτωση που ο Κάζουο Ουέντα δώσει οποιαδήποτε ένδειξη ότι τα επιτόκια μπορούν να αυξηθούν περισσότερες από μία φορές το 2026.

«Δεδομένου ότι τα πραγματικά επιτόκια παραμένουν έντονα αρνητικά παρά την σημερινή αύξηση, η Τράπεζα της Ιαπωνίας σηματοδότησε ότι είναι πιθανή περαιτέρω σύσφιξη», δήλωσε ανώτερος οικονομολόγος της Capital Economics για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Τα στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν ότι ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ιαπωνίας αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,0% τον Νοέμβριο, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο ιαπωνικός Nikkei .N225 σημείωσε άνοδο 1%, ακολουθώντας τα κέρδη στη Wall Street. Ο δείκτης της Νότιας Κορέας Kospi σημείωσε άνοδο 0,65% και ο δείκτης της Ταϊβάν με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 1,3%, ενθαρρυμένος από τα εξαιρετικά αποτελέσματα της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ Micron Technology.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,7%, ενώ οι κινεζικές blue chips του CSI 300 σημείωσαν άνοδο 0,34%.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 0,39% στα 8.621,4, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ανοδικά 0,59%