Ασία: Συνεχίζεται η αστάθεια - Απώλειες σε Κορέα και Ιαπωνία, κέρδη στο Χονγκ Κονγκ

Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν την Πέμπτη τα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω του selloff των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, ενώ οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και οι πιθανές νέες εξαγωγικές περιορισμοί κατά της Κίνας αναζωπύρωσαν τις γεωπολιτικές ανησυχίες.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας έκλεισε με πτώση 0,4%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 1,35%.

Οι κινεζικές μετοχές του δείκτη blue chip CSI 300 αντέστρεψαν τις αρχικές απώλειες και έκλεισαν με κέρδη 0,3% παρά τις πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει ένα σχέδιο για τον περιορισμό μιας σειράς εξαγωγών λογισμικού προς την Κίνα, ως αντίποινα για την τελευταία σειρά περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από το Πεκίνο.

Γενικότερα, οι αγορές υποχωρούν από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς ξεκινά η περίοδος των εταιρικών αποτελεσμάτων και οι επενδυτές πραγματοποιούν κέρδη. Παρότι τα αποτελέσματα ή οι προοπτικές των μεγάλων εταιρειών έχουν απογοητεύσει τους επενδυτές, οι περισσότερες από τις εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι μετοχές της Νότιας Κορέας .KS11 υποχώρησαν 0,98% εν μέσω γενικής πτώσης για τους κατασκευαστές τεχνολογικού υλικού. Η Τράπεζα της Κορέας διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Ο αυστραλιανός δείκτης ASX/S&P 200 έκλεισε αμετάβλητος στα 9.032,8 (+0,03%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,57%.