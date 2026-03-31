Ασία: Ιαπωνία και Κορέα οι μεγάλες «χαμένες» του μήνα

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 και ο νοτιοκορεατικός KOSPI κατέγραψαν τις χειρότερες επιδόσεις στην Ασία τον Μάρτιο, με τους δύο δείκτες να πλήττονται επίσης από την πτώση των μετοχών των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, με τις ασιατικές αγορές να παρουσιάζουν μεικτή εικόνα σήμερα.

Η είδηση πως Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν χωρίς να προχωρήσει σε επιχείρηση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, δεδομένου ότι η παρατεταμένη κλείσιμο του Ορμούζ αναμένεται να συνεχίσει τις αναταράξεις στις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 4,3% την Τρίτη και ήταν μακράν η ασιατική αγορά με την χειρότερη απόδοση τον Μάρτιο, με πτώση περίπου 17%.

Ο KOSPI εντάχθηκε σε μια ευρύτερη πτώση στις ασιατικές αγορές εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για διαταραχές στον εφοδιασμό ενέργειας που προκαλούνται από τον πόλεμο με το Ιράν.

Ωστόσο, οι απώλειες στον KOSPI επιδεινώθηκαν από το selloff σε μετοχές τοπικών κατασκευαστών μικροτσίπ, ειδικά της Samsung Electronics και της SK Hynix Inc. Οι δύο εταιρείες επλήγησαν από τις αυξανόμενες αμφιβολίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ζήτηση μικροτσίπ από τον κλάδο της Tεχνητής Nοημοσύνης.

Οι ευρύτεροι τομείς του KOSPI υπέστησαν επίσης έντονη πίεση από ρευστοποιήσεις κερδών μετά την ισχυρή άνοδο των δύο πρώτων μηνών του 2026. Παρά τις βαριές απώλειες του Μαρτίου, ο KOSPI εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο σχεδόν 21% μέχρι στιγμής το 2026.

Οι κινεζικές αγορές έκλεισαν με απώλειες παρά το θετικό PMI

Οι δείκτες CSI 300 και Shanghai Composite της Κίνας υποχώρησαν κατά 0,6% και 0,65% αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε επίσης κατά 0,4%.

Οι απώλειες στους δύο δείκτες σημειώθηκαν παρά τα θετικά στοιχεία του δείκτη PMI για τον Μάρτιο, με τη μεταποιητική δραστηριότητα να αυξάνεται περισσότερο από το αναμενόμενο, ενώ η μη μεταποιητική δραστηριότητα αυξήθηκε απροσδόκητα.

Τα στοιχεία του δείκτη PMI έδειξαν κάποια βελτίωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα της μεγαλύτερης οικονομίας της Ασίας, εν μέσω ισχυρής ζήτησης για εξαγωγές και συνεχιζόμενης στήριξης από το Πεκίνο.

Οι κινεζικές αγορές αναμένεται να καταγράψουν απώλειες μεταξύ 6% και 7% για τον Μάρτιο, ακόμη και αν η χώρα φαίνεται σχετικά καλά τοποθετημένη για να αντιμετωπίσει τις αναταράξεις στην ενεργειακή προσφορά λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Μετά τη Νότια Κορέα, οι ιαπωνικές αγορές ήταν αυτές με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ασία τον Μάρτιο, με τον Nikkei 225 να αναμένεται να χάσει πάνω από 9%. Ο ευρύτερος δείκτης TOPIX σημείωσε πτώση σχεδόν 10% αυτό το μήνα. Οι ιαπωνικές αγορές επηρεάστηκαν επίσης από τις επίμονες ανησυχίες για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Ο αυστραλιανός ASX 200 σημείωσε πτώση 7% αυτό το μήνα, μετά την αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας.