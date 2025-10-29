Ασία: Έσπασε το φράγμα των 51.000 μονάδων ο Nikkei - Ρεκόρ και στις κινεζικές αγορές

Η αισιοδοξία για τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Ιαπωνίας μεταφράστηκε σε άνοδο 2% για τον δείκτη Nikkei, ενώ στις άλλες ασιατικές αγορές ρεκόρ κατέγραψαν στην Κίνα ο CSI 300 και ο δείκτης της Σαγκάης.

Ο Nikkei έκλεισε με άνοδο 2,17% στις 51.307 μονάδες, κάνοντας νέο ιστορικό υψηλό, μετά την υπογραφή νέου πλαισίου συμφωνίας για τις σπάνιες γαίες από τον Ντόναλντ Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαϊτσι την Τρίτη.

Οι αγορές έδειξαν επίσης μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι η Fed θα προχωρήσει σε δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, προκειμένου να στηρίξει την επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Οι αγορές της Κίνας έκλεισαν σε νέο υψηλό 10 ετών την Τετάρτη, με επικεφαλής τις μετοχές των εταιρειών ενέργειας και μη σιδηρούχων μετάλλων, καθώς τα κέρδη ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ο δείκτης blue-chip CSI300 της Κίνας έκλεισε με άνοδο 1,2% στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 0,6% και έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο του 2015.

Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω τοπικής αργίας.

Ο Topix, ωστόσο, υποχώρησε 0,23%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας κινήθηκε ανοδικά 1,77%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης έχασε 0,28%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε απώλειες 0,96%.

Ο ΔΤΚ στην Αυστραλία αυξήθηκε κατά 3,2% το τρίτο τρίμηνο, η ισχυρότερη αύξηση σε περισσότερο από ένα χρόνο, σύμφωνα με την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία την Τετάρτη.

Η αύξηση ξεπέρασε την άνοδο 2,1% που παρατηρήθηκε το δεύτερο τρίμηνο και ήταν πάνω από το 3% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.