Ασία: Επικράτησε η επιφυλακτικότητα με το βλέμμα στο τελεσίγραφο Τραμπ

Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν δημιούργησε επιφυλακτικότητα στους επενδυτές στις ασιατικές αγορές με την αβεβαιότητα σχετικά με τον πόλεμο να περιορίζει την όρεξη για ανάληψη ρίσκων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε προθεσμία στην Τεχεράνη ως τις 03:00 π.μ. ώρα Ελλάδος να συνάψει συμφωνία, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα επιτεθούν σε υποδομές, όπως σταθμοί παραγωγής ενέργειας και γέφυρες.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 (+0,03%)και ο ευρύτερος δείκτης TOPIX διαπραγματεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι την Τρίτη, με τον KOSPI τελικά να κλείνει με με άνοδο 0,75%.

Ο κινεζικός δείκτης Shanghai Composite ήταν σε μεγάλο βαθμό υποτονικός (+0,17%), ενώ ο δείκτης blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 παρέμεινε αμετάβλητος.

Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Οι μετοχές τεχνολογίας παρείχαν κάποια στήριξη στις περιφερειακές αγορές, ιδιαίτερα στη Νότια Κορέα, μετά από ισχυρές προβλέψεις για τα κέρδη από μεγάλους κατασκευαστές τσιπ.

Η Samsung Electronics προέβλεψε οκταπλάσια αύξηση των λειτουργικών κερδών του πρώτου τριμήνου, λόγω της ισχυρής ζήτησης για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η LG Electronics σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη των κερδών του πρώτου τριμήνου.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ακολούθησε την ευρύτερη περιφερειακή τάση, σημειώνοντας άνοδο 1,5%.