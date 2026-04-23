Ασία: Απώλειες και επιφυλακτικότητα παρά τα κέρδη στην τεχνολογία

Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς οι επίμονες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κράτησαν τους επενδυτές επιφυλακτικούς παρά τα ισχυρά κέρδη στον τομέα της τεχνολογίας.

Οι ασιατικές αγορές αρχικά κατέγραφαν κέρδη παίρνοντας ώθηση από τη Wall Street ωστόσο, η αισιοδοξία μειώθηκε εν μέσω κινδύνων για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου μετά τα πρόσφατα περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκλεισε με απώλειες 0,69%, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 60.198,0 μονάδων νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας έκλεισε με κέρδη 0,74% ενώ έφτασε στο υψηλότερο σημείο των 6.557,76 μονάδων, υποστηριζόμενος από την ενίσχυση των τεχνολογικών μετοχών.

Οι κατασκευαστές τσιπ υποστήριξαν τις κινήσεις μετά την ανακοίνωση κερδών υψηλού ρεκόρ από την SK Hynix Inc. Ο προμηθευτής της Nvidia κατέγραψε υπερπενταπλάσια αύξηση στα λειτουργικά κέρδη του πρώτου τριμήνου.

Τα αποτελέσματα οφείλονται στην ισχυρή ζήτηση για μνήμη υψηλής ευρυζωνικότητας και άλλα τσιπ που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ΤΝ, καθώς οι παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας εντείνουν τις επενδύσεις σε data centers.

Η μετοχή της SK Hynix υποχώρησαν μετά την επίτευξη ιστορικού υψηλού στις αρχές των συναλλαγών, ενώ η μετοχή της Samsung Electronics σημείωσε κέρδη 2,3%.

Τα οικονομικά στοιχεία από τη Νότια Κορέα υποστήριξαν επίσης το ευρύτερο οικονομικό κλίμα.

Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας αναπτύχθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο το πρώτο τρίμηνο, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,7% σε τριμηνιαία βάση, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για περίπου 0,9%, ενώ η ετήσια ανάπτυξη επιταχύνθηκε σε περίπου 3,6%, πολύ πάνω από τις προσδοκίες.

Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας και ο blue-chip Shanghai Shenzhen CSI 300 υποχώρησαν κατά 0,5% ο καθένας, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,9%.

O S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε απώλειες 0,57%.