Ασία: Άγγιξε τις 50.000 μονάδες ο Nikkei με την εκλογή Τακαΐτσι, ρεκόρ και στη Ν. Κορέα

Η αισιοδοξία για τη φιλοαναπτυξιακή στάση της νέας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας οδήγησε σε ρεκόρ τους δείκτες, ενώ και στην Κορέα ο Kospi έφτασε σε ιστορικά υψηλά, με τα ασιατικά χρηματιστήρια να κλείνουν με κέρδη την Τρίτη.

Ενδοσυνεδριακά, ο Nikkei 225 ανέβηκε κατά 1,5% στις 49.945,95 μονάδες, πλησιάζοντας τις 50.000 μονάδες, καθώς οι επενδυτές στηρίζουν πολλα στη φιλοαναπτυξιακή στάση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι και στην πιθανότητα συνέχισης των δημοσιονομικών κινήτρων.

Ο ευρύτερος δείκτης TOPIX έφτασε επίσης σε νέο ρεκόρ, σημειώνοντας άνοδο έως και 0,8% στις 3.274,06 μονάδες.

Οι προσδοκίες για μειώσεις φόρων, αύξηση των αμυντικών δαπανών και κυβερνητικές επενδύσεις υπό την ηγεσία της Τακαΐτσι προκάλεσαν αισιοδοξία σε όλους τους τομείς, από την τεχνολογία έως τη χρηματοοικονομία.

Στο μεταξύ, το γιεν υποχώρησε, με την ισοτιμία με το δολάριο να αυξάνεται κατά 0,2% σε περίπου 151 γιεν, υπό την πίεση των εικασιών ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας ενδέχεται να καθυστερήσει περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για να στηρίξει την ανάπτυξη.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έφτασε να καταγράφει άνοδο άνω του 2% την Τρίτη, καταγράφοντας το έκτο συνεχόμενο ρεκόρ υψηλής τιμής, χάρη στην άνοδο που προκάλεσε η αισιοδοξία για την επικείμενη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας σημειώνουν άνοδο από την Τετάρτη, όταν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στο CNBC ότι η Ουάσιγκτον «ετοιμάζεται να ολοκληρώσει» τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την ασιατική χώρα.

Ο δείκτης Kospi έχει σημειώσει άνοδο περίπου 61% από την αρχή του έτους.

Οι μετοχές του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας συνέβαλαν στην άνοδο του δείκτη, με τις μετοχές της Hyundai Motor να σημειώνουν άνοδο 6,45% και της Kia Corp 4,28%. Η μετοχή της Samsung Electronics σημείωσε επίσης άνοδο 1,73%.

Ο ASX/S&P 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,50%. Οι μετοχές των εταιρειών σπάνιων γαιών της χώρας σημείωσαν άνοδο μετά την υπογραφή συμφωνίας για κρίσιμα ορυκτά από τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε και τον Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, με στόχο την αντιμετώπιση της κυριαρχίας της Κίνας.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,65, ενώ ο δείκτης Hang Seng Tech σημείωσε άλμα 2,4%. Ο δείκτης για τις μετοχές blue chip CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε άνοδο 1,5%.