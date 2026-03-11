Αρνητικά πρόσημα στις ευρωαγορές εν μέσω της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

Αρνητικά πρόσημα σημειώνουν οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,71% στις 601,84 μονάδες. Ο DAX της Φρανφκούρτης υποχωρεί κατά 1,06% στις 23.681,2 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου σημειώνει απώλειες κατά 0,76% στις 10.333,17 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού υποχωρεί κατά 0,64% στις 8.005,67 μονάδες, όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,7% στις 44.887,5 μονάδες.

Ο γερμανικός κατασκευαστής όπλων Rheinmetall ανακοίνωσε την Τετάρτη πωλήσεις 9,94 δισ. ευρώ και κέρδη 1,68 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε «πρωτοπόρα θέση για να βοηθήσει τις ΗΠΑ να αναπληρώσουν τα αποθέματα πυραύλων» που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο με το Ιράν.

Η εταιρεία ανέφερε σε παρουσίαση ότι αναμένει «υψηλότερες δαπάνες για την ανανέωση των αποθεμάτων πυραύλων και την αεροπορική άμυνα», κάτι που είναι «αναπόφευκτο» ενόψει του πολέμου. Η Rheinmetall σημείωσε πτώση 4,2% κατά την έναρξη των συναλλαγών.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, είχε προειδοποιήσει την Τρίτη ότι θα ξεκινήσει την πιο έντονη ημέρα επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ ανακοίνωσε αργότερα ότι οι δυνάμεις του βύθισαν αρκετά ιρανικά πλοία, μεταξύ των οποίων 16 ναρκοθετικά, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω αναφορών ότι η Τεχεράνη επεδίωκε να ναρκοθετήσει τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ ακολούθησε μια ανάρτηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι αν το Ιράν είχε τοποθετήσει νάρκες στο Στενό, «θέλουμε να αφαιρεθούν, ΑΜΕΣΩΣ!». Αργότερα ισχυρίστηκε ότι βυθίστηκαν 10 ανενεργά ναρκοθετικά πλοία, με «περισσότερα να ακολουθούν».